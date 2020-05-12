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12 Mayıs 2020- Belediyeler

Çankaya kadınlara destek olmaya devam ediyor

Çankaya Belediyesi, şiddete uğrayan, haklarını öğrenmek isteyen ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyan kadınlara destek olmayı sürdürüyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Çankaya Belediyesi, şiddete uğrayan, haklarını öğrenmek isteyen ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyan kadınlara destek olmayı sürdürüyor. Çankaya Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’ne 458 89 00 / 1154 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarıyla rol model olan Çankaya Belediyesi, dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında evde kalan ve ev içi şiddete maruz kalan kadınlara desteğini sürdürüyor. Şiddet gören ya da şiddete uğrama riski olan, yasal haklarını öğrenmek isteyen, sosyal, psikolojik, ekonomik ve hukuki desteğe ihtiyaç duyan kadınlar, Çankaya Belediyesi, Kadın Danışma Merkezi’nin 458 89 00 / 1154 numaralı telefonunu arayabiliyor. Çankaya Belediyesi, Kadın Sığınmaevi ile de şiddete uğrayan kadınlara ve çocuklarına kucak açıyor.

Şiddetin olmadığı bir yaşam için çalıştıklarını vurgulayan, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Son infaz yasası ve eve kapanma nedeniyle ev içi şiddette artış olduğu biliyoruz. Şiddete uğrayan ve uğrama riski olan kadınları yalnız bırakmıyor onlara çocuklarıyla birlikte hukuki ve sosyal destek veriyoruz” dedi.

KADINLAR “ACİL YARDIM HATTI”NA BAŞVURABİLİR

Şiddete maruz kalan ya da risk altında olan kadınlar, Çankaya Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’nin 0312 458 89 00 /1154 (dahili) numaralı telefonunu arayarak yardım alabiliyor.

Şiddet mağduru kadınlar, Çankaya Belediyesinin, ev içi şiddete maruz kalan kadınların yanında olmak amacıyla, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile imzaladığı Acil Yardım Hattı protokolü çerçevesinde destek veren 0212 656 96 96 ve 0549 656 96 96 numaralı telefonları arayarak da yardım alabilirler.
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12 Mayıs 2020 Ankara/ Çankaya- Belediyeler

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