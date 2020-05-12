Sincan’ın parkları 20 yaş altı için hazır

Sincan Belediyesi ilçenin her tarafını dezenfekte etti, vatandaşlar belediye çalışmalarına tam not verdi. Yemyeşil parklar ve bahçeler sokağa çıkması kısıtlanan 20 yaş altı gençler ve çocuklar için hazırlandı.

Sincan Belediyesi 14 Şubat’tan bu yana dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Park ve bahçeler, bankamatikler, bankalar, metro istasyonları, duraklar, resmi ve sivil araçlar yani halkın yoğun şekilde kullandığı alanlar rutin olarak dezenfekte ediliyor. Sokaklar deterjanlı sularla yıkanıyor. ATM’lerde günlük hijyen çalışması yapılıyor.

Çalışmalar aralıksız devam ederken Sincan Belediyesi sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlar için hummalı bir çalışma yürüttü. Önce koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar 10 Mayıs Pazar günü 11.00-15.00 saatleri arasında Sincan sokaklarında nefes aldı. Şimdi ise sıra gençlere ve çocuklara geldi.

SİNCAN’DAKİ 392 PARK GÖRSEL BİR ŞÖLEN SUNUYOR

20 yaş altı gençler ve çocuklar için esneme, iki grup halinde uygulanıyor. 0-14 yaş grubu Çarşamba günü yine 11.00 ile 15.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak kaydıyla dışarı çıkabilecek. Sincan’da çocuklar aileleri gözetiminde Sincan’ın yemyeşil ve hijyenik parklarında yürüyüp oyun oynayabilecek. Yine vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uygun hareket edecek. Parklar ve bahçeler günlerdir dezenfekte ediliyor, yemyeşil parklar adeta görsel bir şölen sunuyor.

15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkarak, hava alıp dinlenebilecek. Kurallara riayet düzeyine bakarak, sonraki haftalarda da aynı uygulama devam ettirilecek. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da günlerdir evlerinden ayrılmayarak kurallara harfiyen uyan Sincanlı gençlere ve çocuklara teşekkür etti.