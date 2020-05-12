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Spanoulis, THY Euroleague’de son 10 yılın takımına seçildi

Yunan ekibi Olympiakos’un yıldız basketbolcusu Vassilis Spanoulis, THY Euroleague’de son 10 yılın takımına seçildi.
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Başantrenörler, basketbolcular, taraftarlar ve medya mensupları tarafından yapılan THY Euroleague’de 2010-2020 yıllarının en iyi 10 oyuncu oylamasında son isim belli oldu. Buna göre oylama sonunda Yunan ekibi Olympiakos’un yıldız basketbolcusu Vassilis Spanoulis yer aldı. Listede Nando De Colo, Dimitris Diamantidis, Kyle Hines, Georgios Printezis, Luka Doncic, Juan Carlos Navarro, Milos Teodosic, Bogdan Bogdanovic ve Sergio Llull bulunuyordu.

37 yaşındaki basketbolcu 2009 yılında Panathinaikos ile, 2012 ve 2013 yıllarında da Olympiakos ile Euroleague’i kazandı. Yunan basketbolcu 3 şampiyonlukta da Final-Four MVP’si (En değerli oyuncu) seçildi.

Spanoulis, Euroleague’de bugüne kadar Panathinaikos ve Olympiakos formaları ile toplam 324 maça çıktı ve 13.1 sayı, 4.7 asist ve 1.9 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

Deneyimli basketbolcu ayrıca 2011-2012, 2012-2013 ve 2014-2015 sezonlarında Euroleague birinci takımına, 2010-2011, 2013-2014 ve 2017-2018 sezonlarında da Euroleague ikinci takımına seçildi.

(Oğuzhan Ort/İHA)

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