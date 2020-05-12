Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 13:26 TSİ- Siyaset

Bakan Gül başkanlığında dokuzuncu koordinasyon toplantısı

Adalet hizmetlerinde korona virüse karşı alınan tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının 9’uncusu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında gerçekleştiriliyor.
mask

Bakan Gül başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleşen toplantı saat 12.00’de başladı. Toplantıya HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Bakan Yardımcıları Cengiz Öner, Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz, Uğurhan Kuş ve Adalet Bakanlığı bürokratları katılıyor. Bakan Gül’ün saat 14.00’te açıklama yapması bekleniyor.

(İHA)

Bugün 13:26 TSİ İHA Ankara- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
MHP'li Büyükataman'dan Akşener açıklaması mask
MHP'li Büyükataman'dan Akşener açıklaması
Bakan Selçuk’tan Sosyal Güvenlik Haftası’na özel paylaşım mask
Bakan Selçuk’tan Sosyal Güvenlik Haftası’na özel paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye sağlık üssü olacak" mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye sağlık üssü olacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sizleri sıkıntıya düşürüyorsak özür diliyorum" mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sizleri sıkıntıya düşürüyorsak özür diliyorum"
Bakan Selçuk’tan duygulandıran “Bakan anne” paylaşımı mask
Bakan Selçuk’tan duygulandıran “Bakan anne” paylaşımı
MHP'li Nevin Taşlıçay'dan 'Anneler Gününe' anlamlı mesaj mask
MHP'li Nevin Taşlıçay'dan 'Anneler Gününe' anlamlı mesaj
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da feci kaza: otomobil direğe çarptı: 2 ölü, 1 yaralı mask
Ankara'da feci kaza: otomobil direğe çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Ankara'da Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi mask
Ankara'da Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Ankara ve Türkiye'de Günün özet haberleri - 10 Mayıs 2020 mask
Ankara ve Türkiye'de Günün özet haberleri - 10 Mayıs 2020
80 yaşındaki Sıddıka nineye çocuklarından sürpriz kutlama mask
80 yaşındaki Sıddıka nineye çocuklarından sürpriz kutlama
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı mask
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Ankara iline seyahat kısıtlaması kapsamında giriş çıkış yasağı uzatıldı mask
Ankara iline seyahat kısıtlaması kapsamında giriş çıkış yasağı uzatıldı

GALERİ

5,5 aylık bebek ve 9 yakını korona virüsü yendi mask
5,5 aylık bebek ve 9 yakını korona virüsü yendi
Ön cephede yer alan hemşirelerin bir günü böyle görüntülendi mask
Ön cephede yer alan hemşirelerin bir günü böyle görüntülendi
Otomobilin çarpıp kaçtığı polis ağır yaralandı mask
Otomobilin çarpıp kaçtığı polis ağır yaralandı
Turizm yeniden şekilleniyor - Haziran'da Oteller Açılıyor mask
Turizm yeniden şekilleniyor - Haziran'da Oteller Açılıyor
Hırsızlar aile sağlık merkezini soydu, vatandaşlar mağdur oldu mask
Hırsızlar aile sağlık merkezini soydu, vatandaşlar mağdur oldu
Almanya’da normalleşme süreci devam ediyor mask
Almanya’da normalleşme süreci devam ediyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL