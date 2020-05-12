Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 13:35 TSİ- Ekonomi

Oto servislerinde ‘korona’ tedbirleri

Koronavirüs salgını nedeniyle oto servislerde de bazı önlemler alınmaya başladı. İstanbul’da bir oto servis, bakımını yaptığı tüm araçları dezenfekte ediyor. Sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üstünün araçlarını ise evlerinden teslim alarak vale hizmet veriyor.
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Yeni tip koronavirüsle mücadele sürüyor. Oto servisler aldığı hijyen önlemleri ile hizmet vermeyi sürdürüyor. İstanbul Bakırköy’de 12 bin 500 metre kare alan üzerine kurulu servis, içerisinde yer alan mekanik servis, hasar, sigorta, boyasız göçük düzeltme, oto kuaför, oto lastik birimleriyle tam donanımlı hizmet sunuyor.

Aldıkları önlemleri anlatan Nish Auto Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Dinçer, “Koronavirüs kapsamında bir dizi hijyen önlemleri alarak servisimizi açık tuttuk. Tüm personelimiz maske takıyor. Servise gelen tüm araçları işlemleri tamamlandıktan sonra dezenfekte ediyoruz. Ayrıca sokağa çıkamayan 65 yaş üstü müşterilerimizin araçlarını evlerinden alıp yine evlerine teslim ediyoruz. Tüm bunların yanında ekonomik olarak zorlukların yaşandığı bu süreçte müşterilerimize yüzde 10 indirim ve iki taksit imkanı sunuyoruz” diye konuştu.

65 YAŞ ÜSTÜNE VALE HİZMETİ

Sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üstü için vale hizmeti sunduklarını dile getiren Dinçer, “65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle araç bakımlarını yaptıramayan müşterilerimize vale hizmeti veriyoruz. Araçlarını evlerinden alıp servise getiriyoruz. Burada tüm bakımını yaptıktan sonra aracın için dezenfekte ediyoruz ve adreslerine servis ediyoruz. Araçlar uzun süre park halinde kalmaları durumunda da bakım gerekebilir” şeklinde konuştu.

TÜM ARAÇLARA YÜZDE 10 İNDİRİM VE ÜCRETSİZ DEZENFEKTE UYGULAMASI

Koronavirüs nedeniyle servise gelen tüm araçlara indirim kampanyası düzenlediklerini söyleyen Dinçer, “Servise giren her araca yapılan işlemin büyüklüğüne bakılmaksızın yüzde 10 indirim, iki taksit imkanı sunuyoruz. Ayrıca her araca 150 TL değerindeki araç içi dezenfekte uygulamasını ücretsiz yapıyoruz. İndirim kampanyamız 31 Aralık’a kadar sürecek” ifadelerini kullandı.

(İHA)

Bugün 13:35 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Borsa güne yükselişle başladı - 12 Mayıs 2020 mask
Borsa güne yükselişle başladı - 12 Mayıs 2020
Mart ayında toplanan inek sütü miktarı arttı mask
Mart ayında toplanan inek sütü miktarı arttı
Tavuk eti üretimi yüzde 10,9 arttı mask
Tavuk eti üretimi yüzde 10,9 arttı
İşsizlik rakamları medyanın da gündeminde mask
İşsizlik rakamları medyanın da gündeminde
İşsizlik rakamları medyanın da gündeminde mask
İşsizlik rakamları medyanın da gündeminde
Serbest piyasada döviz fiyatları - 12 Mayıs 2020 mask
Serbest piyasada döviz fiyatları - 12 Mayıs 2020
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da feci kaza: otomobil direğe çarptı: 2 ölü, 1 yaralı mask
Ankara'da feci kaza: otomobil direğe çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Ankara'da Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi mask
Ankara'da Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Ankara ve Türkiye'de Günün özet haberleri - 10 Mayıs 2020 mask
Ankara ve Türkiye'de Günün özet haberleri - 10 Mayıs 2020
80 yaşındaki Sıddıka nineye çocuklarından sürpriz kutlama mask
80 yaşındaki Sıddıka nineye çocuklarından sürpriz kutlama
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı mask
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Ankara iline seyahat kısıtlaması kapsamında giriş çıkış yasağı uzatıldı mask
Ankara iline seyahat kısıtlaması kapsamında giriş çıkış yasağı uzatıldı

GALERİ

5,5 aylık bebek ve 9 yakını korona virüsü yendi mask
5,5 aylık bebek ve 9 yakını korona virüsü yendi
Ön cephede yer alan hemşirelerin bir günü böyle görüntülendi mask
Ön cephede yer alan hemşirelerin bir günü böyle görüntülendi
Otomobilin çarpıp kaçtığı polis ağır yaralandı mask
Otomobilin çarpıp kaçtığı polis ağır yaralandı
Turizm yeniden şekilleniyor - Haziran'da Oteller Açılıyor mask
Turizm yeniden şekilleniyor - Haziran'da Oteller Açılıyor
Hırsızlar aile sağlık merkezini soydu, vatandaşlar mağdur oldu mask
Hırsızlar aile sağlık merkezini soydu, vatandaşlar mağdur oldu
Almanya’da normalleşme süreci devam ediyor mask
Almanya’da normalleşme süreci devam ediyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL