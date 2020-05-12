Haberler Ankara Haberler Ankara
12 Mayıs 2020- Spor

Kenan Sofuoğlu’nun hayat hikayesi film oldu

Dünya Supersport Şampiyonası’nda Türkiye’ye 5 dünya şampiyonluğu getiren, başarılarıyla genç sporculara örnek olan eski Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu’nun hayatını konu alan bir belgesel çekildi. ’Köklere Dönüş’ belgeseli, 19 Mayıs Salı günü yayınlanacak.
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Türkiye’nin ilk motor sporları dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu’nun hayatı belgesel oldu. Efsane eski sporcu Sofuoğlu’nun yaşadığı tüm zorlukları, mücadelesini ve 5 dünya şampiyonluğunun öyküsünü canlı tanıkların anlatımlarıyla aktaran ’Köklere Dönüş’ isimli belgesel, 19 Mayıs Salı günü Red Bull TV’de yayınlanacak.

26 dakikalık belgesel, Kenan Sofuoğlu’nun ’Hayatım’ dediği yarış pistinde başlıyor. Annesi, eşi, ailesi, arkadaşları ve eski takım direktörlerinin de anılarını paylaştığı belgeselde, Kenan Sofuoğlu’nun doğduğu ve büyüdüğü Sakarya da önemli bir yer tutuyor.

YENİ ŞAMPİYONLAR YETİŞTİRİYOR

Kariyerinde ilk kez 2007 yılında, bitirebildiği tüm yarışlarda podyuma çıkarak Dünya Supersport Şampiyonası’nda mutlu sona ulaşan Sofuoğlu, 2010 yılında da bunu başarmıştı. Kariyerinin 3. dünya şampiyonluğuna 2012 senesinde ulaşan Kenan Sofuoğlu, 2015 ve 2016 yıllarında da birinciliği kimseye bırakmamıştı.

2018 yıllında emeklilik kararı alan Sofuoğlu, Türk motosikleti için çalışmaya devam etti. Kenan Sofuoğlu, halen Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etmek üzere yeni şampiyonlar yetiştirilmesine katkıda bulunuyor. Bu isimlerin başında da Red Bull sporcuları Toprak Razgatlıoğlu, Can ve Deniz Öncü geliyor. 2015 yılında Avrupa Superstock Şampiyonası 600 şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu, Kenan Sofuoğlu’nun yönlendirmesiyle Dünya Superbike Şampiyonası’na geçmiş ve 2019’da da Fransa’da üst üste iki yarış kazanarak yılın en iyi bağımsız sürücüsü seçilmişti. Toprak, sadece ilk etabı yapılabilen Dünya Superbike Şampiyonası’nda bu sezon bir birincilik, bir de ikincilik elde etmişti.

2018’de MotoGP Rookies Cup’ta şampiyon olan Can Öncü ise 2018’de de Valencia’da yarış kazanarak Moto GP tarihinin yarış kazanan en genç pilotu unvanını almıştı. Can Öncü Kenan Sofuoğlu’nun yardımlarıyla Turkish Puccetti Racing Team bünyesinde Dünya Supersport Şampiyonası’na yarışmaya başladı. 2017’de Asya Yetenek Kupası’nda şampiyon olan Deniz Öncü ise Red Bull KTM Tech3 takımıyla Moto3’te şampiyonluk mücadelesi verecek.

(İHA)

12 Mayıs 2020 İHA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BB Erzurumspor’da Kovid-19 Şoku! 11 kişi pozitif çıktı mask
BB Erzurumspor’da Kovid-19 Şoku! 11 kişi pozitif çıktı
Liglerin başlama tarihleri belli oldu mask
Liglerin başlama tarihleri belli oldu
Dünya devleri E-spor turnuvasında bir araya gelecek mask
Dünya devleri E-spor turnuvasında bir araya gelecek
"Fenerbahçe teklif aldığım kulüpler içinde en büyüğü" mask
"Fenerbahçe teklif aldığım kulüpler içinde en büyüğü"
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’ndan taraftarlara teşekkür mask
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’ndan taraftarlara teşekkür
Beşiktaş’ta Soma için anma mesajı mask
Beşiktaş’ta Soma için anma mesajı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da 25 bin İşçiye Kovid-19 testi uygulanacak mask
Ankara'da 25 bin İşçiye Kovid-19 testi uygulanacak
Ankara'da Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi mask
Ankara'da Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Ankara'da Bomba Anktet! 4 parti barajı aşabiliyor! İşte Son Anket Sonuçları mask
Ankara'da Bomba Anktet! 4 parti barajı aşabiliyor! İşte Son Anket Sonuçları
Ankara'da maske takmadan dolaşmak yasak mı? Maske Takmak zorunlu mu? mask
Ankara'da maske takmadan dolaşmak yasak mı? Maske Takmak zorunlu mu?
Ankara iline seyahat kısıtlaması kapsamında giriş çıkış yasağı uzatıldı mask
Ankara iline seyahat kısıtlaması kapsamında giriş çıkış yasağı uzatıldı
BB Erzurumspor’da Kovid-19 Şoku! 11 kişi pozitif çıktı mask
BB Erzurumspor’da Kovid-19 Şoku! 11 kişi pozitif çıktı

GALERİ

İstanbullular güne sisle uyandı mask
İstanbullular güne sisle uyandı
İzmir’de sokak ortasında pompalı tüfek dehşeti: 3 yaralı mask
İzmir’de sokak ortasında pompalı tüfek dehşeti: 3 yaralı
Şehit Aykübe Yalçın'ı KKTC’li öğretmenler şarkılarla andı mask
Şehit Aykübe Yalçın'ı KKTC’li öğretmenler şarkılarla andı
Cezaevinden izinli çıktı, çiftçinin traktörünü çaldı mask
Cezaevinden izinli çıktı, çiftçinin traktörünü çaldı
7 yavrusu bulunan köpek tüfekle vurularak öldürüldü mask
7 yavrusu bulunan köpek tüfekle vurularak öldürüldü
Hacca gitmek için biriktirdiği parasıyla maske alıp dağıttı mask
Hacca gitmek için biriktirdiği parasıyla maske alıp dağıttı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL