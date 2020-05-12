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Bugün 15:00 TSİ- Sağlık

Altun: “Sağlık çalışanlarımız başarılarıyla dünyaya örnek oluyor”

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve liderliğiyle sağlık sistemimize yaptığımız yatırımın önemini bugün daha iyi idrak ediyoruz. Sağlık çalışanlarımız ise fedakarlıkları ve başarıları ile dünyaya örnek oluyorlar. Çok iyi bir mücadele veriyoruz. Ancak mücadelemiz henüz bitmedi." ifadelerini kullandı.
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Altun, Twitter hesabından, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi ve Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kovid-19’la mücadelede görev alan sağlık çalışanları ile tedavi olan hastaların mesajlarının yer aldığı videoyu paylaştı.

İletişim Başkanı Altun, paylaşımında, "Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve liderliğiyle sağlık sistemimize yaptığımız yatırımın önemini bugün daha iyi idrak ediyoruz. Sağlık çalışanlarımız ise fedakarlıkları ve başarıları ile dünyaya örnek oluyorlar. Çok iyi bir mücadele veriyoruz. Ancak mücadelemiz henüz bitmedi." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi ve Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden görüntülerin yer aldığı videoda, sağlık çalışanları da Kovid-19 tehlikesinin henüz geçmediğine dikkati çekiyor.

Doktorlar vatandaşlara "Türkiye bu süreci çok iyi yönetiyor. Hastalığın yayılma seyrinde belirgin azalma var ama bu, tedbirleri elden bırakmamız için kesinlikle bir mazeret değil. Bu süreç devam ediyor bitmiş değil." uyarısında bulunuyor.

Videoda, pandemiye karşı ilk hazırlıklara 4 Mart’ta başladıklarını anlatan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Gürbüz de yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Ben böyle bir devletin, milletin çocuğu olduğum için gurur duyuyorum. 1550 yataklı bir hastane burası. Bir gecede 181 yataklı yoğun bakım malzemesini tedarik edecek kadar büyük bir devlet desteğiyle karşılaştık, ardından da hiçbir malzeme sorunu yaşamadık." açıklamasını yapıyor.

Videoda, Kovid-19 hastaları ve hasta yakınları da kendilerine çok güzel bakıldığını belirterek, sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

(İHA)

Bugün 15:00 TSİ İHA Ankara- Sağlık

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