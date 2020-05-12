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Bugün 15:35 TSİ- Ekonomi

Dolar 7 liranın altına geriledi

Dolar, günlük yüzde 1’i aşan düşüşle 7 liranın altına geriledi.
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Geçtiğimiz hafta TL karşısında son dönemin en yüksek seviyelerine ulaşan dolar, yeni haftayı düşüşle sürdürüyor. Gün içinde yüzde 1,20 değer kaydeden parite, haftanın ikinci gününde 7 liranın altına düşerek 6,99 seviyesine çekildi. Kur şu sıralarda 6,9910 düzeyinde işlem görüyor.,

(İHA)

Bugün 15:35 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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