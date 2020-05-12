Geçtiğimiz hafta TL karşısında son dönemin en yüksek seviyelerine ulaşan dolar, yeni haftayı düşüşle sürdürüyor. Gün içinde yüzde 1,20 değer kaydeden parite, haftanın ikinci gününde 7 liranın altına düşerek 6,99 seviyesine çekildi. Kur şu sıralarda 6,9910 düzeyinde işlem görüyor.,
Bugün 15:35 TSİ- Ekonomi
Dolar 7 liranın altına geriledi
Dolar, günlük yüzde 1’i aşan düşüşle 7 liranın altına geriledi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz