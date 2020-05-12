Ankara Barosu soruşturmasında yeni gelişme

Ankara Barosu, 26 Nisan’da "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın insanlığın bir kesimini nefretle aşağılayıp kitlelere hedef gösterdiği konuşmasıyla ilgili basın açıklaması" başlıklı yazılı açıklama yapmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığının suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, soruşturma kapsamında Ankara Barosu’ndan söz konusu açıklamanın yapılması yönünde alınan yönetim kurulu kararının ıslak imzalı metni istendi. İstenilen belgenin incelenmesinin ardından sorumlu görülen kişilerin beyanlarının alınabileceği ve kovuşturmaya gerek görülmesi durumunda Adalet Bakanlığından izin talep edilebileceği belirtildi.

(İHA)