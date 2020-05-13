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Damat Dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini öldürüp, dondurucuda saklamış

Esenyurt’ta bir kişi, kayınpederini ve kayınvalidesini öldürdükten sonra onları derin dondurucuya koyduğunu itiraf etti. Damat gözaltına alınırken polis evde inceleme başlattı.
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Olay, Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi 1961. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İran asıllı Muhammed Khodarahmi (35) kayınpederi Siavash Galeh Bakhtiri (71) ve kayınvalidesi Fatemeh Alidadishamsabadi’yi (64) 3 ay önce öldürdüğünü ve daha sonra derin dondurucuya koyduğunu İran Konsolosluğuna giderek itiraf etti.

Konsolosluk olayı polise bildirdikten sonra Khodarahmi gözaltına alınırken, polis ekipleri bahse konu adreste inceleme başlattı. Evde yapılan incelemede cesetler parçalar halinde derin dondurucuda bulundu. Polisin evdeki incelemesi devam ederken cesetler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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