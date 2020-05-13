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Bugün 10:05 TSİ- Sağlık

“Covid-19 ve alerjiler arasındaki farkı söylemek zor olabilir”

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Esin Yalçınkaya, ”Yeni korona virüsün neden olduğu hastalıkta ana uyarı işaretlerinin ateş, yorgunluk, eklem ağrıları ve kuru öksürük olduğunu belirterek, “Bazen, burun akıntısı gibi soğuk algınlığı semptomlarına da neden olur. Alerji mevsimi boyunca Covid-19 ve alerjiler arasındaki farkı söylemek zor olabilir” dedi.
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Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı, Doç. Dr. Esin Yalçınkaya, birbirine karıştırılan Covid-19 ve mevsimsel alerji arasındaki farkları anlattı. Yalçınkaya, Hayat kalitesini düşüren alerjik rinitin bütün yıl sürdüğü gibi genellikle belli mevsimlerde artış gösterdiğini bildirdi. Nam-ı diğer bahar nezlesi olan alerjik rinite dair yakınmaların ilkbahar ve sonbahar aylarında doruğa çıktığını kaydeden Yalçınkaya, en fazla neden olan alerjenlerin ise polenler olduğunu söyledi. Her dönem bu süreci rutin tedavi yöntemleriyle atlatan hastaların Korona salgını nedeniyle bu yıl büyük endişe yaşadıklarını da vurgulayan Yalçınkaya, bazı şikayetlerin Korona ile benzerlik göstermesi nedeniyle “Acaba virüs mü kaptım” korkusu taşıyanlara iki hastalık arasındaki farkları anlattı.

Yeni korona virüsün neden olduğu hastalıkta ana uyarı işaretlerinin ateş, yorgunluk, eklem ağrıları ve kuru öksürük olduğunu belirten Yalçınkaya, “Bazen, burun akıntısı gibi soğuk algınlığı semptomlarına da neden olur. Alerji mevsimi boyunca Covid-19 ve alerjiler arasındaki farkı söylemek zor olabilir. Alerji belirtileri, vücudunuzun polen veya küf gibi oluşumlara aşırı tepki göstermesinden kaynaklanır. Yaygın alerji belirtiler; burun akıntısı, burun tıkanıklığı, kuru öksürük, boğazda gıcık hissi, burun ve gözlerde kaşıntı, hapşırık, sulu akıntıdır. Herkesin kendisinde korona virüs varmış gibi karşısındakini korumaya çalışması ilkesi her zaman akılda bulundurulmalıdır ancak su gibi burun akıntısı, hapşırık, gözlerde ve burunda kaşıntı belirtileri mevsimsel alerjide daha yaygındır. Ayrıca mevsimsel alerjide ateş görülmez” dedi.

“DAHA ÖNCEKİNDEN FARKLIYSA DİKKAT”

Covid-19’un belirtilerinin ise ateş, kuru öksürük, nefes darlığı, vücut ağrısı, boğaz ağrısı, yorgunluk, bazen de koku ve tat kaybı, bulantı veya ishal olduğunu anımsatan Yalçınkaya, “Bunlardan herhangi biri, özellikle ateş varsa, Korona şüphesi duyulabilir. Ancak kişinin her yıl tekrarlayan mevsimsel alerjisi varsa, daha önce sahip olduğundan farklı semptomlara dikkat etmesini öneriyoruz. Mevsimsel alerjilerde bir miktar koku alma azalması olması doğaldır ancak keskin ve ani bir koku kaybı durumunda korona virüs ihtimali de göz önünde bulundurulmalıdır. Şiddetli alerjiler, özellikle astım, göğüste sıkışma ve nefes darlığı hissedilmesini sağlayabilir. Tabi bunlar aynı zamanda Covid-19’un ciddi semptomları da olabilir. Bizim tavsiyemiz şikayetlerinin nedeni konusunda emin değillerse veya kendilerine astım teşhisi konulmadıysa hastaneye başvurmalarıdır” ifadelerini kullandı.

“ALERJİNİN ALEVLENMEMESİ İÇİN”

Yalçınkaya, salgın döneminde alerji tedavisine ilişkin önemli bilgiler de verdi. Virüs salgının ortasında alerji tedavisi için hastane veya doktora gitmenin zor olduğunu hatırlatan Yalçınkaya, “Yapılacak ilk şey, şikayetleri alevlendiren şeylerden uzak durmaktır. Örneğin pencere ve kapıları kapalı tutmak, yün ve tüyle yapılmış yastık yorgan yerine sentetik olanları tercih etmek, bir süre tüylü hayvanlardan ve ev içi bitkilerden uzak durmak ve sigaralı ortamlarda bulunmamak bunların başında geliyor. Önceki dönemlerde kullanılan alerji ilaçları yeterli gelmiyorsa, doktorunuza danışmanız uygun olacaktır” dedi.

(Neşra Durmaz /İHA)

Bugün 10:05 TSİ İHA Ankara- Sağlık

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