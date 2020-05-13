Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre sigara ve tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergi tutarı artırıldı. Tütün ürünlerine uygulanan Özel Tüketim Vergisi oranlarında yapılan değişiklik ile sigaranın asgari maktu vergi tutarı 0,3899 liradan, 0,4569 liraya çıkarıldı. Yüzde 17’lik artış sonrası bir paket sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 9,13 liraya yükseldi.
Bugün 10:05 TSİ- Ekonomi
Sigarada ÖTV artışı
Sigara ve tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergi tutarı artırıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz