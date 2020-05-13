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Bugün 10:05 TSİ- Ekonomi

Sigarada ÖTV artışı

Sigara ve tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergi tutarı artırıldı.
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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre sigara ve tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergi tutarı artırıldı. Tütün ürünlerine uygulanan Özel Tüketim Vergisi oranlarında yapılan değişiklik ile sigaranın asgari maktu vergi tutarı 0,3899 liradan, 0,4569 liraya çıkarıldı. Yüzde 17’lik artış sonrası bir paket sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 9,13 liraya yükseldi.

(İHA)

Bugün 10:05 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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