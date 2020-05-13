Yenimahalle’de olağanüstü meclis toplantısı

Yenimahalle Belediye Meclisi’nin Olağanüstü Toplantısı Belediye Başkanı Fethi Yaşar yönetiminde gerçekleştirildi. Seçimler sonucunda ihtisas komisyonlarının yanı sıra bir yıllık daimi encümen üyeliklerinin seçildiği toplantıda Yenimahalle Belediyesi 2019 faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

Corona virüs nedeniyle işyerlerinin kapanması ve insanların işsiz kalması nedeniyle yardıma ihtiyaç duyan insan sayısının görünenden çok fazla olduğunu söyleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Üç dönemdir Yenimahalle’de belediye başkanı olarak görev yapıyorum. Hiçbir dönemde bu kadar çok ihtiyaç ve yardım talebi gelmemişti. İnsanlarımız zor durumda. Hal böyleyken yardım edeni, yardım yapılanı ayırt etmek ne inancımıza ne geleneklerimize ne de insanlığa sığmaz. Böyle bir dönemde bile ayrım yapanları Allaha havale ediyorum” dedi.

“Bugün birleşme bütünleşme zamanıdır”

Yaşar, “Olağanüstü bir süreci hep birlikte yaşıyoruz. Siyasi görüş ve fikir ayrımı yapılmaksızın ihtiyacı olan vatandaşın yanında olmalı, bu virüsten bir an önce kurtulmak için birlikte mücadele etmeliyiz. Bugün yardım edenin kim veya hangi kurum olduğunun, yardımı kime yapıldığının bir önemi yoktur. Gün yardımlaşma, birleşme, bütünleşme günüdür. Kimse komşusunun, akrabasının aç olduğunu, zorda olduğunu bilerek yatağa tok girmesin” dedi.

“Yatırımlarımızı insanımıza yapıyoruz”

Koronavirüs salgını nedeniyle Yenimahalle’ye kazandırılacak yatırımların belirli bir süreliğine durdurularak tüm birimlerin virüs ile mücadeleye yoğunlaştığını belirten Yaşar “Şimdi proje ve yatırımlarımızı insanımıza yönlendirdik. Önce insanlarımızın rahat nefes almasını sağlamak zorundayız. Koronavirüs salgını sürecinin en başından beri bütün birimlerimizle gece gündüz çalışıyoruz. Özellikle Temiz İşleri Müdürlüğümüz büyük bir özveriyle durmaksızın sokak sokak ilaçlama ve dezenfekte çalışması yürütüyor. Vatandaşın sağlığı için kamu hizmet binaları, jandarma ve polis merkezleri ve araçları, taksi durakları, bankamatik noktaları, sağlık ocakları gibi vatandaşlarımızın sıklıkla kullandığı ve temas halinde olduğu alanları devamlı bir şekilde dezenfekte ediyor. İlk günden beri devletin yetkili birimleri ve yerel yönetimler hiçbir vatandaşa siyasi parti ayrımı yapmaksızın ortak mücadele ederek yardım elini uzatmalıdır diyoruz. Bu düşünceyle ihtiyaç sahibi vatandaşımıza yardım elini uzattık ve tüm imkanlarımızı seferber ettik. Yenimahalle’de siyaset ve fikir ayrılığı gözetmeksizin halk için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Yaşar tarafından Koronavirüs salgını konusunda Yenimahalle’de yapılan çalışmaların detaylıca anlatıldığı meclis toplantısında; belediye mülkiyetinde ve tasarrufunda olan taşınmazların, faaliyetleri durdurulan ve faaliyette bulunmayan işletmelerin kapalı olduğu döneme ilişkin kira bedellerinin 3 ay süre ile ertelenmesi kararı çıktı.