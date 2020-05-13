Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:10 TSİ- Eğitim

Bakan Selçuk’tan okulların ne zaman açılacağına ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullar ne zaman açılacak sorusunun şu an tek cevabı var. Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda, en güvenli şekilde açılacak. Bu tarihi ve uygulama şeklini de bize bilimsel veriler söyleyecek" dedi.
mask

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter’deki hesabında okulların ne zaman açılacağına ilişkin açıklama yaptı. Selçuk, "Milli Eğitim Bakanı olarak kamuoyundan ricam, okulların açılmasına bir takvim olarak bakılmamasıdır. Okulların açılması demek, 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmenin evlerinden dışarı çıkması, sonra her birinin yeniden ailesiyle buluşması demek. Bu bir toplum sağlığı meselesidir ve bilimsel verilerle hareket etmek ön koşuldur. Her tarih için hazırlığımız tamam. Okullar ne zaman açılacak sorusunun şu an tek cevabı var. Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda, en güvenli şekilde açılacak. Bu tarihi ve uygulama şeklini de bize bilimsel veriler söyleyecek" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Bugün 12:10 TSİ İHA Ankara- Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı istifa etti mask
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı istifa etti
Sınıf geçme esaslarının belirtildiği yönetmelik Resmi Gazete’de mask
Sınıf geçme esaslarının belirtildiği yönetmelik Resmi Gazete’de
YÖK engelli öğrencilerin uzaktan eğitimde yaşadığı sıkıntılarla ilgili toplandı mask
YÖK engelli öğrencilerin uzaktan eğitimde yaşadığı sıkıntılarla ilgili toplandı
Bakan Selçuk: “LGS kılavuzu güncellendi” mask
Bakan Selçuk: “LGS kılavuzu güncellendi”
Öğrencilere Müjde: Burs ve kredi ödemeleri başlandı mask
Öğrencilere Müjde: Burs ve kredi ödemeleri başlandı
Üniversiteler 15 Haziran’dan itibaren akademik takvimlerini yapabilecek mask
Üniversiteler 15 Haziran’dan itibaren akademik takvimlerini yapabilecek
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi mask
Ankara'da Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Ankara ve Türkiye'de Günün özet haberleri - 10 Mayıs 2020 mask
Ankara ve Türkiye'de Günün özet haberleri - 10 Mayıs 2020
80 yaşındaki Sıddıka nineye çocuklarından sürpriz kutlama mask
80 yaşındaki Sıddıka nineye çocuklarından sürpriz kutlama
Ankara'da 25 bin İşçiye Kovid-19 testi uygulanacak mask
Ankara'da 25 bin İşçiye Kovid-19 testi uygulanacak
Ankara iline seyahat kısıtlaması kapsamında giriş çıkış yasağı uzatıldı mask
Ankara iline seyahat kısıtlaması kapsamında giriş çıkış yasağı uzatıldı
Devlet Bahçeli'den böbrek nakli olan Ferdi Tayfur'a "geçmiş olsun" telefonu mask
Devlet Bahçeli'den böbrek nakli olan Ferdi Tayfur'a "geçmiş olsun" telefonu

GALERİ

Mısır’da Kral Abdullah Köprüsü şaşırttı mask
Mısır’da Kral Abdullah Köprüsü şaşırttı
Müşteri gibi geldi, 200 bin liralık yüzük tablasını çaldı mask
Müşteri gibi geldi, 200 bin liralık yüzük tablasını çaldı
ABD’de mahkumlardan serbest kalmak için ilginç yöntem mask
ABD’de mahkumlardan serbest kalmak için ilginç yöntem
Sağlık Bakanlığı: “Son 24 saatte korona virüsten 53 kişi hayatını kaybetti” mask
Sağlık Bakanlığı: “Son 24 saatte korona virüsten 53 kişi hayatını kaybetti”
Sarıyer sahilinde yunusların muhteşem dansı mask
Sarıyer sahilinde yunusların muhteşem dansı
Ankara ve Türkiye'de Gündem Haberler - 12 Mayıs 2020 mask
Ankara ve Türkiye'de Gündem Haberler - 12 Mayıs 2020
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL