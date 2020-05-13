Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun resmi internet sitesinden ertelenme ile ilgili yapılan açıklamada, "Federasyondan yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgını nedeniyle 6 Temmuz 2020 tarihine kadar yapılacak olan tüm faaliyetlerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni yarış takvimi ilerleyen dönemde duyurulacak" ifadeleri kullanıldı.
Bugün 12:40 TSİ- Spor
Türkiye Bisiklet Federasyonu, 6 Temmuz’a kadar olan yarışları erteledi
Türkiye Bisiklet Federasyonu, korona virüs salgını nedeniyle 6 Temmuz’a kadar yapılacak olan yarışların ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz