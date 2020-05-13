Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "6 yıl önce bugün #Soma’da yaşamını yitiren 301 madencimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Gün kömür karası" ifadelerine yer verildi.
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Beşiktaş’ta Soma için anma mesajı
Beşiktaş, 13 Mayıs 2014’te Manisa’nın Soma ilçesindeki maden faciasında hayatını kaybeden madenciler için anma mesajı yayımladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz