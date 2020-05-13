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Bugün 13:50 TSİ- Ekonomi

Tekstil sektörü bez maskeye ihracat iznini değerlendirdi

Ticaret Bakanlığı’nın çok kullanımlık bez maske ihracatına izin vermesi sektörde memnuniyetle karşılandı.
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Cerrahi maske, koruyucu maske ile birlikte ihracatı ön izne tabi hale gelen bez maskeye ihracat izni çıktı. Sektör bu gelişmeden memnun oldu.

GÜLTEPE: “BEZ MASKE İHRACATI SEKTÖRÜN İSTİHDAMINA DA OLUMLU KATKI YAPACAK”

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, “Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyada maskeye çok yoğun bir talep var. Salgın nedeniyle Türkiye’nin genel hazır giyim ihracatı ilk 4 ayda yüzde 20,1 daralırken maske ve koruyucu kıyafet ihracatında büyük sıçrama oldu. 1 Ocak - 12 Mayıs tarihleri arasında maske ve koruyucu kıyafet ihracatı yüzde 585 artışla 123 milyon dolara yükseldi. Türkiye olarak söz konusu dönemde 30,3 milyon dolarlık maske, 92,7 milyon dolarlık da koruyucu giysi ihracatı gerçekleştirdik” dedi.

Bez maske ihracatının sektörün istihdamına da olumlu katkı yapacağını belirten Gültepe, “İşletmelerimiz kapasitelerinin yüzde 15 - 20’sini bu işe ayıracakları için istihdamımız da olumlu etkilenecek. Biz ihracat süreçlerinde firmalarımızın yanında olacağız. İhraç edilecek maskelerin testlerini İHKİB’in iştiraki EKOTEKS laboratuvarlarında yapacağız. Firmalarımızın herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için ürünlerini ihracat öncesi mutlaka EKOTEKS laboratuvarlarında testten geçirtmelerini öneriyoruz” diye görüş belirtti.

ÖKSÜZ: “BİZ HAZIRIZ”

Belirlenen standartlar ve ihracatın serbest bırakılmasına ilişkin görüş veren İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz ise “Çok kullanımlık maske standartların belirlenmesine yönelik çalışmalarda ortak olarak yer aldık, ülkemiz Fransa ve İspanya’dan sonra bu standartları belirleyen üçüncü ülke oldu. Ülkemiz ihracatına en büyük katma değeri sağlayan sektörlerden biri olarak çok kullanımlık maske ihracatı konusunda Ticaret Bakanlığımızla yoğun mesai harcadık. Hazırladığımız raporlarda bu alanda kapasitemizin sadece yüzde 5’ini kullanarak ayda 650 milyon adet çok kullanımlık maske üretim kapasitesine ulaşacağımızı bildirdik. Halkımızın ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra tıbbi maske, çok kullanımlık maske - önlük gibi medikal tekstil ürünleri üretimimizin sadece bir kısmını ihraç ederek 5 milyar doların üzerinde bir ihracat potansiyeli yaratabiliriz. Çok kullanımlık maske ihracatındaki yasak nedeniyle firmalarımız yurt dışından gelen siparişleri ihracata çeviremiyor ve müşteri kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyordu. Yasak kararının kaldırılmasıyla tüm bu olumsuzluklar da ortadan kalkmış oldu” açıklamasında bulundu.

(İHA)

Bugün 13:50 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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