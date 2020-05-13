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Teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
MSB: "Irak kuzeyi Hakurk’ta arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK’ya ait bir mağara içerisine gizlenmiş 30 kutu (1410 adet) Doçka Uçaksavar silahına ait mühimmat ele geçirdi."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz