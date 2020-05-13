Serbest piyasada altın fiyatları - 13 Mayıs 2020

İstanbul Kapalıçarşı’da 382,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 382,80 liradan, 2 bin 503 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 533 liradan, 344 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 348 liradan,

2 bin 440 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 460 liradan, bin 245 liradan alınan Yarım Ziynet bin 255 liradan ve 622 liradan alınan Çeyrek Ziynet 627 liradan satıldı.