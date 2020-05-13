Serbest piyasada altın fiyatları - 13 Mayıs 2020

İstanbul Kapalıçarşı’da 382,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 382,80 liradan, 2 bin 503 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 533 liradan, 344 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 348 liradan,
2 bin 440 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 460 liradan, bin 245 liradan alınan Yarım Ziynet bin 255 liradan ve 622 liradan alınan Çeyrek Ziynet 627 liradan satıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz