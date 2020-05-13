Borsa günü düşüşle tamamladı - 13 Mayıs 2020

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,55’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 543,25 puanlık artışla 100 bin 159,13 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 13,3 milyar lira oldu.

Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,30, holding endeksi de 0,02 değer kaybetti.