Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 18:25 TSİ- Ekonomi G: Bugün 19:05 TSİ

Borsa günü düşüşle tamamladı - 13 Mayıs 2020

Borsa, günü yüzde 0,55’lik yükselişle tamamladı.
mask

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,55’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 543,25 puanlık artışla 100 bin 159,13 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 13,3 milyar lira oldu.

Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,30, holding endeksi de 0,02 değer kaybetti.

Bugün 18:25 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Dolar 7 liranın altına geriledi mask
Dolar 7 liranın altına geriledi
Oto servislerinde ‘korona’ tedbirleri mask
Oto servislerinde ‘korona’ tedbirleri
Borsa ilk yarıda yükseldi mask
Borsa ilk yarıda yükseldi
Türk avukatlardan Çin’e tazminat davası mask
Türk avukatlardan Çin’e tazminat davası
Borsa güne yükselişle başladı - 12 Mayıs 2020 mask
Borsa güne yükselişle başladı - 12 Mayıs 2020
Mart ayında toplanan inek sütü miktarı arttı mask
Mart ayında toplanan inek sütü miktarı arttı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi mask
Ankara'da Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Ankara ve Türkiye'de Günün özet haberleri - 10 Mayıs 2020 mask
Ankara ve Türkiye'de Günün özet haberleri - 10 Mayıs 2020
80 yaşındaki Sıddıka nineye çocuklarından sürpriz kutlama mask
80 yaşındaki Sıddıka nineye çocuklarından sürpriz kutlama
Ankara'da 25 bin İşçiye Kovid-19 testi uygulanacak mask
Ankara'da 25 bin İşçiye Kovid-19 testi uygulanacak
Ankara iline seyahat kısıtlaması kapsamında giriş çıkış yasağı uzatıldı mask
Ankara iline seyahat kısıtlaması kapsamında giriş çıkış yasağı uzatıldı
Devlet Bahçeli'den böbrek nakli olan Ferdi Tayfur'a "geçmiş olsun" telefonu mask
Devlet Bahçeli'den böbrek nakli olan Ferdi Tayfur'a "geçmiş olsun" telefonu

GALERİ

Mısır’da Kral Abdullah Köprüsü şaşırttı mask
Mısır’da Kral Abdullah Köprüsü şaşırttı
Müşteri gibi geldi, 200 bin liralık yüzük tablasını çaldı mask
Müşteri gibi geldi, 200 bin liralık yüzük tablasını çaldı
ABD’de mahkumlardan serbest kalmak için ilginç yöntem mask
ABD’de mahkumlardan serbest kalmak için ilginç yöntem
Sağlık Bakanlığı: “Son 24 saatte korona virüsten 53 kişi hayatını kaybetti” mask
Sağlık Bakanlığı: “Son 24 saatte korona virüsten 53 kişi hayatını kaybetti”
Sarıyer sahilinde yunusların muhteşem dansı mask
Sarıyer sahilinde yunusların muhteşem dansı
Ankara ve Türkiye'de Gündem Haberler - 12 Mayıs 2020 mask
Ankara ve Türkiye'de Gündem Haberler - 12 Mayıs 2020
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL