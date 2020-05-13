Liglerin başlama tarihleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün TFF Sağlık Kurulu ile toplantı gerçekleştirdi. TFF Sağlık Kurulu’nun, Süper Lig ve diğer liglerle ilgili görüş ve tavsiyelerinin yanı sıra, Türkiye 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği’nin yazılı başvuruları dikkate alınarak, yeni bir değerlendirmede bulunduğu aktarıldı.
TFF Yönetim Kurulu, yapılan toplantı sonrası Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen liglerin başlama tarihlerini açıkladı. TFF’den yapılan yazılı açıklamada tarihler şu şekilde verildi:
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