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“2019-2020 yıllarında belediyelere 389 genel teftiş yapılmıştır”

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, “2019-2020 yıllarında, belediyelerde yapılan 389 genel teftişin, belediye başkanlarının mensubu oldukları siyasi partilere bakıldığında; 221’inin AK Parti, 59’unun CHP, 33’ünün HDP, 51’nin MHP, 10’nun Saadet Partisi, 7’sinin İyi Parti, 4’nün BBP, 2’sinin DP, 1’sinin DSP ve 1’nin de bağımsız olduğu görülmektedir” dedi.
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Anayasa’nın 127’nci maddesi gereğince; merkezi idare, mahalli idareler üzerinde, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idari gözetim (vesayet) yetkisine sahiptir.

Bakanlığımız bu yetkisini; mahalli idarelerin işlem ve hesaplarını teftiş etmek, denetlemek, inceleme ve soruşturma yapmak yoluyla, Mülkiye Teftiş Kurulu ve Mahalli İdareler Kontrolörleri eliyle kullanmaktadır. Mülkiye Teftiş Kurulu ve Mahalli İdareler Kontrolörler Başkanlıkları tarafından, belirli dönemlerde planlı olarak yapılan teftiş ve denetimlerin dışında, Bakanlığımıza ulaşan ihbar ve şikâyetlerin yoğunluğu ve mahiyetleri de göz önüne alınarak, belli tarih aralıklarını ve/veya belli konuları içeren özel teftiş programları da yapılmaktadır” ifadelerine yer verdi.

“389 GENEL TEFTİŞİN 221‘İ AK PARTİ, 59’U CHP”

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, yapılan genel teftişlerin şu şekilde olduğunu açıkladı:

“2019-2020 yıllarında; belediyelerde yapılan 389 genel teftişin, Belediye Başkanlarının mensubu oldukları siyasi partilere bakıldığında; 221‘inin AK Parti, 59’unun CHP, 33’ünün HDP, 51’nin MHP, 10’nun Saadet Partisi, 7’sinin İyi Parti, 4’nün BBP, 2’sinin DP, 1’sinin DSP ve 1’nin de bağımsız olduğu görülmektedir.

- YAPILAN ÖZEL TEFTİŞLER:

2019 yılında belediyelerde yapılan 107 özel teftişin, Belediye Başkanlarının mensubu oldukları siyasi partilere bakıldığında; 45‘inin Ak Parti, 26 ‘sının CHP, 17’sinin HDP, 2’sinin SP, 1’inin İyi Parti, 12’sinin MHP, 1’nin BBP, 1’nin DSP ve 2’sinin bağımsız olduğu anlaşılmaktadır.

2020 yılında ise belediyelerde yapılan 5 Özel Teftişin, Belediye Başkanlarının mensubu oldukları siyasi partilere bakıldığında; 1‘inin Ak Parti, 2 sinin HDP, 1’inin İyi Parti ve 1‘inin de görevlendirme yapılan belediye olduğu tespit edilmiştir.

Yapılan soruşturmalar:

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinden günümüze kadar toplamda 427 belediyeye soruşturma yapılmıştır. Bunların partilere göre dağılımına baktığımızda; 190’nın AK Parti, 126 ‘sının CHP, 34’nün HDP, 51’nin MHP ve 26’sının diğer belediyeler olduğu görülmektedir. Teftiş, denetim ve soruşturma görevleri, idarenin işleyişi içerisinde rutin olarak yürütülen faaliyetlerdir. Sonuçları bütün yönleriyle yargı denetimine tabidir.”

“KANUN KARŞISINDA BU ALANDA KİMSE DOKUNULMAZ DEĞİLDİR”

Sözcü Çataklı paylaşımının devamında, “Bakanlığımıza herhangi bir belediye ile ilgili intikal eden ihbar, şikayet vb. başvurular olduğunda gereğinin yerine getirilmesi, kanuni bir zorunluluktur. Kanun karşısında bu alanda kimse dokunulmaz değildir. Mülkiye Teftiş Kurulu, uzun yıllardan beri devletin, milletin ve tüm tarafların hakkaniyetini korumakla görevlidir ve bu görevini bugüne kadar da layıkı ile yerine getirmiş köklü bir kurumdur.

Dedikodu ve/veya medya üzerinden ortaya atılan bir takım kavramsal çarpıtmalarla, görevin hassasiyeti değiştirilemez ve akamete uğratılamaz.

Sözcü Gazetesi’nin manşetinde yer alan haberin içeriğinde de ciddi yanlışlıklar olmasına rağmen sürecin işlemesi nedeniyle tarafımızca haberin detaylarına değinilmemiştir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada kanunların verdiği görevlerin gereği hassasiyetle yerine getirilmeye devam edilecektir” dedi.

Bugün 19:21 TSİ İHA Ankara- Belediyeler

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