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Bugün 19:25 TSİ- Sağlık

“Son 24 saatte korona virüsten 58 kişi hayatını kaybetti”

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 58 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 894 olduğunu açıkladı. Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez binin altına düştü, iyileşen hasta sayımız 100 bini geçti.
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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 53 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 3 bin 952 oldu. Bugün toplam 33 bin 332 test yapılırken, bin 639 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 143 bin 114 oldu. Bugünkü 2 bin 826 kişiyle ile birlikte toplam iyileşen sayısı da 101 bin 715’e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 535, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 998 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez 1.000’in altına düştü. İyileşen hasta sayımız 100.000’i aştı. Toplam test sayımız yaklaşık 1,5 milyon. Virüse karşı asıl gücümüz: Maske + 1,5 Metre Sosyal Mesafe. Risk, en çok kalabalık ortamlarda. Uzak duralım” ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Bugün 19:25 TSİ İHA Ankara- Sağlık

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