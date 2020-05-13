Ankara'da Bomba Anktet! 4 parti barajı aşabiliyor! İşte Son Anket Sonuçları

Son Yapılan Anketlerde MHP'nin Oyu Yükseldi

ORC Araştırma Şirketi'nin Mayıs 2019 Gündem Araştırmasına göre MHP'nin oylarının arttığı görüldü. ORC Araştırma şirketinin 26 ilde yaptığı son araştırmaya göre 4 parti barajı geçerken, İYİ Parti barajın altında kaldı!

ORC Araştırma Şirketi'nin 26 ilde 2316 kişi ile yaptığı Mayıs 2019 Gündem Araştırması anketine göre dört siyasi parti barajı geçerken MHP'nin ve Cumhur İttifakı oylarının arttığı görüldü.

Ak Parti : 38,4

CHP : 25,6

MHP : 14,1

HDP : 10,3

İyi Parti : 6,4

GP : 1,9

SP : 1,1

DEVA : 1,0

DİĞER : 1.2

MHP'NİN OYLARINDAKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

ORC Araştırma Şirketi'nin ''Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen cevaplarda en dikkat çeken sonucun MHP'nin oylarının artması olarak görüldü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin izlediği politikaların halk tarafından benimsendiği ve desteklendiği son yapılan kamuoyu anketinde en belirgin sonuç olarak dikkat çekti.

ORC Araştırma, son Cumhurbaşkanlığı seçim anketinin sonuçlarını açıkladı

ORC Araştırma Şirketi "Mayıs 2020/ Siyasi Eğilimler Araştırması" sonuçlarını açıkladı. ORC Araştırma Şirketi 26 ilde 2316 kişi ile yaptığı ankette "İki adayın yarıştığı bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde, oy tercihiniz hangi isimden yana olur?" sorusunun yanıtlarını yayınladı.

ERDOĞAN'A AÇIK ARA ÖNDE

Ankette; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Lideri Meral Akşener ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül karşılaştırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sorulduğu şıkta Erdoğan yüzde 54,1 oy alırken, Kılıçdaroğlu ise yüzde 36,4 oy aldı. İkisine de oy vermem diyenlerin oranı ise 9,5 olarak ölçüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in sorulduğu şıkta Erdoğan yüzde 51,9 oy alırken, Akşener ise yüzde 37,5 oy aldı. İkisine de oy vermem diyenlerin oranı ise 10,6 olarak ölçüldü.

ERDOĞAN, GÜL'E 2 KAT FARK ATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün sorulduğu şıkta Erdoğan yüzde 57,4 oy alırken, Gül ise yüzde 25,1 oy aldı. Bu oranlarla Erdoğan, Gül'e iki fark atmış oldu. İkisine de oy vermem diyenlerin oranı ise 17,5 olarak ölçüldü.

CUMHUR İTTİFAKI OYLARI ARTTI

ORC Araştırma Şirketi'nin kamuoyu anketinde ikinci dikkat çeken sonuç ise Cumhur ittifakı oylarının 52,5'a çıkması oldu. Anket sonuçlarına göre yeni kurulan siyasi partilerin ise beklenen sonuçlara ulaşamadığı görüldü.

ORC ANKETİNE GÖRE SİYASİ PARTİLERİN OY ORANLARI

Ak Parti : 38,4

CHP : 25,6

MHP : 14,1

HDP : 10,3

İyi Parti : 6,4

GP : 1,9

SP : 1,1

DEVA : 1,0

DİĞER : 1.2