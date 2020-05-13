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BB Erzurumspor’da Kovid-19 Şoku! 11 kişi pozitif çıktı

BB Erzurumspor’da yapılan ikinci korona virüs testinde 4’ü futbolcu olmak üzere 11 kişinin testleri pozitif çıktı.