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Son Dakika: “Şırnak’ta 3 terörist etkisiz hale getirildi”

İçişleri Bakanlığı, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Şırnak Bestler Dereler bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.

Bugün 23:21 TSİ İHA Ankara- Asayiş

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