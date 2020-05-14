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Ankara'da maske takmadan dolaşmak yasak mı? Maske Takmak zorunlu mu?

Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmak zorunlu mu?
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Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmak zorunlu mu? Uzmanlar Maske takmanın önemi vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cadde ve sokaklarla halkın toplu bulunduğu yerlerde, iş yerleri ve bunların önlerinde maske takma zorunluluğu getirilmiştir. Bu alanlarda sosyal mesafe kuralına uygun hareket edilmesi zorunludur." 

Ankara'da maske takmadan dolaşmak yasak mı?

Maske takmak bazı koşullarda zorunlu olacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamalarda bulundu;

"Dışarıya çıkmak zorunda olan vatandaşlarımız için yeni uygulama başlatıyoruz. Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır. Şehirlerimizde tamamında insan hareketliliğini azaltmak için gereken tedbirler yarından itibaren İl Pandemi Kurulları tarafından alınıp uygulanabilecektir. Sokaklar dahil, tüm kamuya ait mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak, sosyal mesafeye en az üç adım olarak riayet edilecektir. Aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar uygulanacaktır."

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