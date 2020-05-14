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Bugün 10:05 TSİ- Asayiş

2 terörist daha ikna çalışmaları ile teslim oldu

Jandarmanın ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda 2 terörist daha teslim oldu.
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İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının ailelerin desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda bölücü terör örgütü PKK/PYD-YPG’de çözülme sürüyor. Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ikna çalışmaları sonucunda terör örgütünün Suriye uzantısında faaliyet gösteren 2 terörist, Mardin’de güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olanlardan Z.A’nın 2015 yılında örgüte katıldığı, R.A.H’nın ise 2016 yılında örgüte katıldığı tespit edildi. Böylelikle 1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 78’e yükseldi.

(İrfan Çalışkan/İHA)

Bugün 10:05 TSİ İHA Ankara- Asayiş

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