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Süper Lig’de en çok konuşulan teknik direktör Fatih Terim oldu

Ocak-Nisan döneminde hakkında 7 bin 20 haber çıkışı tespit edilen Fatih Terim, Süper Lig’in en çok konuşulan teknik direktörü oldu.
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Süper Lig’de korona virüs arası yaşanırken, 2020 yılının ilk dört ayında hakkında en fazla haber çıkan teknik direktörler de belli oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını birçok sektörde olduğu gibi futbol camiasını da vurdu. Türkiye’de 19 Mart tarihinde liglere ara verildiği duyurulurken, kalan maçlar 12 Haziran itibariyle seyircisiz olarak başlayacak.

Medya takip kurumu Ajans Press, Süper Lig’de görev yapan teknik direktörlerin medya karnelerini çıkardı. Ajans Press’in 2020 yılı Ocak-Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği medya araştırmasında, hakkında 7 bin 20 haber çıkışı tespit edilen Fatih Terim’in en çok konuşulan teknik adam olduğu görüldü. Terim, 23 Mart’ta korona virüs testinin pozitif çıktığını açıklamış ve tedavi sürecinin ardından hastalığı yenmişti. Süper Lig’in en çok konuşulan ikinci teknik direktörü, hakkında 4 bin 450 haber yansıması tespit edilen Beşiktaş’ın teknik patronu Sergen Yalçın oldu. Trabzonspor’un hocası Hüseyin Çimşir 3 bin 265 haber çıkışı ile üçüncülük koltuğunda yer alırken, Sivasspor’un hocası Rıza Çalımbay bin 596 haber ile dördüncü oldu. Trabzonspor’dan istifa ettikten sonra Çaykur Rizespor’un başına geçen Ünal Karaman ise bin 537 haberle beşinci sırada yer aldı. İlk beşi takip eden ve en çok konuşulan on teknik adam arasında yer alan diğer isimler ise şu şekilde oldu; Tamer Tuna (bin 491), Erol Bulut (bin 312), Bülent Korkmaz (bin 120), İlhan Palut (bin 98), Bülent Uygun (984).

TFF’nin devam kararı çok konuşuldu

TFF tarafından açıklanan liglerin başlangıç tarihi ise son zamanlarda medyanın en çok konuştuğu başlıklar arasında yer aldı. Basketbol, voleybol ve hentbol branşları var olan sıralamayla tescil edilirken, futbolun devam kararı birçok otorite tarafından tartışıldı. Karar sonrasında medyaya 20 bin 954 haber yansıması tespit edildi.

(İHA)

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