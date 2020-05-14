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Ankara Pursaklar’da duvarlara estetik dokunuş

Pursaklar Belediyesi ilçede bulunan okul duvarlarına estetik dekoratif ve sanatsal çalışmaların çizimini gerçekleştirdi.

Elif Duman
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Pursaklar Belediyesi, ilçede bulunan okul duvarlarına estetik, dekoratif ve sanatsal çalışmaların çizimini gerçekleştirdi.

Estetik çalışmalarla ilçeye önemli dokunuşlarda bulunan Pursaklar Belediyesi, ilçe merkezindeki okul duvarlarına gerçekleştirilen sokak sanatı çalışmalarıyla Ankara’da fark yaratmaya devam ediyor.

Belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla resim çizmeye hazır hale getirilen okul duvarları, ressamların hünerli ellerinden çıkan çalışma ile de adeta bir sanat galerisi haline geldi.

Ressamlar tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, Merkez Mahallesinde bulunan Satı Öztürk İlkokulu’nun soğuk soğuk bakan ve görüntü kirliliği oluşturan boş duvarlarına gerçekleştirilen birbirinden özgün, sanatsal çalışmalar ile ilçe merkezine adeta renk kattı.

‘‘Sanatı sokaklara taşıyoruz’’

Pursaklar’ı güzelleştirmeye yönelik adımlar attıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘ Koronavirüs sürecinde hemşehrilerimizin yüzünde tebessüm oluşturmak ve sanatı sokağa taşımak için okullarımızın duvarlarını sanat eserine dönüştürdük. İlçemizi sürekli yenileyerek ve elden geçirerek Pursaklar’a yakışır bir hale getiriyoruz. Pursaklar’ı farklı kılan bu çalışmamız, sanata verdiğimiz değerin de en önemli göstergesidir. Okul duvarına yapmış olduğumuz bu sanatsal çalışma ile çocuklarımızın ufkunu açıyor, aynı zamanda onları sanatsal resimler yapma yönünde de teşvik ediyoruz. Pursaklar Belediyesi olarak daha nice özgün projelere imza atarak ilçemizi güzelleştirmeye devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin de bu güzel eserlere sahip çıkacaklarına, çevreyi ve doğayı özenle koruyacaklarına olan inancım tamdır’’ dedi.
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Bugün 12:17 TSİ Ankara/ Pursaklar- Belediyeler

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