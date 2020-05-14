Yenimahalle parklarında çocuk sesleri  yankılandı

Türkiye’de ilk Koronavirüs vakasından bu yana 2 aydır evlerine hapsolan çocuklar, kendilerine tanınan 4 saatlik izin ile yeniden Yenimahalle parklarında neşe saçtı.

Sokağa çıkma yasaklarını fırsat bilerek ilçe genelindeki 460 parkta tadilat, bakım, onarım ve yenileme çalışması yapan Yenimahalle belediyesi ekipleri, tüm parklarda sulama, gübreleme, ağaç dikime, çim biçmeve mevsimlik çiçek dikimini tamamlayarak tamamını dezenfekte ettiği parklarda,0-14 yaş arası sokağa çıkma iznini kullanan çocukları ağırladı. Ebeveynleri ile birlikte park ve bahçelere akın eden çocuklar da parklarda izin saatlerini dolu dolu yaşadı.

Kuş sesleri çocuk seslerine karıştı

Çocuk oyun alanlarından yeşil alanlara, basketbol, futbol sahalarından fitnes aletleri ve koşu yollarına, kamelyalardan süs havuzlarına kadar her detayın düşünüldüğü parklarla yaklaşık iki ay sonra yeniden buluşan çocuklar, renkli görüntülere de sahne oldu.

Arkadaşlarına kavuşan miniklerin sıcacık sarılmaları, heyecandan nereye koşacağını bilemeyen ufaklıkların tatlı telaşı ise yüzlerde tebessüm oldu.

Maskeleri ile parklara gelen kimi çocuklar kendilerine ayrılan süre içerisinde top oynayıp, maç yaparken kimileri bisiklete binmeyi, paten sürmeyi tercih etti. Minikler de parklarda bulunan kaydırak ve salıncaklarda doyasıya oynayıp, yemyeşil çimlerde yuvarlanarak güneşli havanın tadını çıkardı.

Tüm mahallelerde kuş sesleri çocuk seslerine karışırken ebeveynler de, uzun süre sonra içlerini ısıtan güneşin tadını çıkardı.