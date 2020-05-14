Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:24 TSİ- Belediyeler G: Bugün 12:25 TSİ

Yenimahalle parklarında çocuk sesleri  yankılandı

Türkiye’de ilk Korona virüs vakasından bu yana 2 aydır evlerine hapsolan çocuklar, kendilerine tanınan 4 saatlik izin ile yeniden Yenimahalle parklarında neşe saçtı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Türkiye’de ilk Koronavirüs vakasından bu yana 2 aydır evlerine hapsolan çocuklar, kendilerine tanınan 4 saatlik izin ile yeniden Yenimahalle parklarında neşe saçtı.

Sokağa çıkma yasaklarını fırsat bilerek ilçe genelindeki 460 parkta tadilat, bakım, onarım ve yenileme çalışması yapan Yenimahalle belediyesi ekipleri, tüm parklarda sulama, gübreleme, ağaç dikime, çim biçmeve mevsimlik çiçek dikimini tamamlayarak tamamını dezenfekte ettiği parklarda,0-14 yaş arası sokağa çıkma iznini kullanan çocukları ağırladı. Ebeveynleri ile birlikte park ve bahçelere akın eden çocuklar da parklarda izin saatlerini dolu dolu yaşadı.

Kuş sesleri çocuk seslerine karıştı

Çocuk oyun alanlarından yeşil alanlara, basketbol, futbol sahalarından fitnes aletleri ve koşu yollarına, kamelyalardan süs havuzlarına kadar her detayın düşünüldüğü parklarla yaklaşık iki ay sonra yeniden buluşan çocuklar, renkli görüntülere de sahne oldu.

Arkadaşlarına kavuşan miniklerin sıcacık sarılmaları, heyecandan nereye koşacağını bilemeyen ufaklıkların tatlı telaşı ise yüzlerde tebessüm oldu.

Maskeleri ile parklara gelen kimi çocuklar kendilerine ayrılan süre içerisinde top oynayıp, maç yaparken kimileri bisiklete binmeyi, paten sürmeyi tercih etti. Minikler de parklarda bulunan kaydırak ve salıncaklarda doyasıya oynayıp, yemyeşil çimlerde yuvarlanarak güneşli havanın tadını çıkardı.

Tüm mahallelerde kuş sesleri çocuk seslerine karışırken ebeveynler de, uzun süre sonra içlerini ısıtan güneşin tadını çıkardı.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Pursaklar’da duvarlara estetik dokunuş mask
Ankara Pursaklar’da duvarlara estetik dokunuş
Keçiören Belediyesi'nden engellilere büyük destek mask
Keçiören Belediyesi'nden engellilere büyük destek
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden online bahçıvanlık rehberi mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden online bahçıvanlık rehberi
Ankara Büyükşehir Belediyesi vektörlere karşı ilaçlama mesaisini sürüyor mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi vektörlere karşı ilaçlama mesaisini sürüyor
Çankaya’dan gençlere 19 Mayıs armağanı: “Akıllı Sınav” mask
Çankaya’dan gençlere 19 Mayıs armağanı: “Akıllı Sınav”
Ankara Mamak Botanik Bahçesine Dönüştü mask
Ankara Mamak Botanik Bahçesine Dönüştü
Çankaya Belediyesi'nden 19 Mayıs’a Özel Nutuk mask
Çankaya Belediyesi'nden 19 Mayıs’a Özel Nutuk
Çankaya'da dayanışma devam ediyor mask
Çankaya'da dayanışma devam ediyor
Pandeminin Kalbinde Güçlü Dayanışma mask
Pandeminin Kalbinde Güçlü Dayanışma
Yenimahalle’de olağanüstü meclis toplantısı mask
Yenimahalle’de olağanüstü meclis toplantısı

Bugün 12:24 TSİ Ankara- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Çankaya’dan gençlere 19 Mayıs armağanı: “Akıllı Sınav” mask
Çankaya’dan gençlere 19 Mayıs armağanı: “Akıllı Sınav”
Ankara Mamak Botanik Bahçesine Dönüştü mask
Ankara Mamak Botanik Bahçesine Dönüştü
Pandeminin Kalbinde Güçlü Dayanışma mask
Pandeminin Kalbinde Güçlü Dayanışma
Ankara Mamak Haber - Mamak Belediyesi Haberleri mask
Ankara Mamak Haber - Mamak Belediyesi Haberleri
“2019-2020 yıllarında belediyelere 389 genel teftiş yapılmıştır” mask
“2019-2020 yıllarında belediyelere 389 genel teftiş yapılmıştır”
Keçiören Belediyesi’nden Beypazarı’na Yardım Kolisi Desteği mask
Keçiören Belediyesi’nden Beypazarı’na Yardım Kolisi Desteği
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da 25 bin İşçiye Kovid-19 testi uygulanacak mask
Ankara'da 25 bin İşçiye Kovid-19 testi uygulanacak
Ankara'da Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi mask
Ankara'da Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Ankara'da Bomba Anktet! 4 parti barajı aşabiliyor! İşte Son Anket Sonuçları mask
Ankara'da Bomba Anktet! 4 parti barajı aşabiliyor! İşte Son Anket Sonuçları
Ankara'da maske takmadan dolaşmak yasak mı? Maske Takmak zorunlu mu? mask
Ankara'da maske takmadan dolaşmak yasak mı? Maske Takmak zorunlu mu?
Ankara iline seyahat kısıtlaması kapsamında giriş çıkış yasağı uzatıldı mask
Ankara iline seyahat kısıtlaması kapsamında giriş çıkış yasağı uzatıldı
BB Erzurumspor’da Kovid-19 Şoku! 11 kişi pozitif çıktı mask
BB Erzurumspor’da Kovid-19 Şoku! 11 kişi pozitif çıktı

GALERİ

İstanbullular güne sisle uyandı mask
İstanbullular güne sisle uyandı
İzmir’de sokak ortasında pompalı tüfek dehşeti: 3 yaralı mask
İzmir’de sokak ortasında pompalı tüfek dehşeti: 3 yaralı
Şehit Aykübe Yalçın'ı KKTC’li öğretmenler şarkılarla andı mask
Şehit Aykübe Yalçın'ı KKTC’li öğretmenler şarkılarla andı
Cezaevinden izinli çıktı, çiftçinin traktörünü çaldı mask
Cezaevinden izinli çıktı, çiftçinin traktörünü çaldı
7 yavrusu bulunan köpek tüfekle vurularak öldürüldü mask
7 yavrusu bulunan köpek tüfekle vurularak öldürüldü
Hacca gitmek için biriktirdiği parasıyla maske alıp dağıttı mask
Hacca gitmek için biriktirdiği parasıyla maske alıp dağıttı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL