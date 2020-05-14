Milli savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimiz (ÖMAT) tarafından Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde son 1 ayda tespit edilen 118 adet M-14 antipersonel mayını imha edildi" denildi.
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MSB: "1 ayda 118 adet M-14 antipersonel mayını imha edildi"
Milli savunma Bakanlığı, Özel Mayın Arama Temizleme Timleri (ÖMAT) tarafından Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde son 1 ayda tespit edilen 118 adet M-14 antipersonel mayınının imha edildiğini açıkladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz