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MSB: "1 ayda 118 adet M-14 antipersonel mayını imha edildi"

Milli savunma Bakanlığı, Özel Mayın Arama Temizleme Timleri (ÖMAT) tarafından Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde son 1 ayda tespit edilen 118 adet M-14 antipersonel mayınının imha edildiğini açıkladı.

Milli savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimiz (ÖMAT) tarafından Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde son 1 ayda tespit edilen 118 adet M-14 antipersonel mayını imha edildi" denildi.

(İHA)

Bugün 12:54 TSİ İHA Ankara- Asayiş

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