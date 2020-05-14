Barcelona, Malcolm Delaney ile yollarını ayırdı

Barcelona’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD’li basketbolcu Malcolm Delaney’in sözleşmesinin karşılıkla anlaşarak feshedildi belirtildi. Delaney’in 30 Haziran 2020’de sözleşmesi sona erecekti.
Barca emeklerinden dolayı başarılı basketbolcuya teşekkür etti. Barcelona ile bu sezon THY Euroleague’de 26 karşılaşmaya çıkan 31 yaşındaki oyuncu, 10.2 sayı, 4.8 asist ve 2.2 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz