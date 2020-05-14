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Bugün 13:11 TSİ- Asayiş

11. Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

MSB: "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 11’inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi."

(İHA)

Bugün 13:11 TSİ İHA Ankara- Asayiş

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