Ankara Serbest piyasada altın fiyatları - 14 Mayıs 2020

Ankara Serbest piyasada altın fiyatları 384,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 384,40 liradan, 2 bin 525 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 545 liradan, 346 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 350 liradan,
2 bin 453 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 473 liradan, bin 250 liradan alınan Yarım Ziynet bin 260 liradan ve 625 liradan alınan Çeyrek Ziynet 630 liradan satılıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz