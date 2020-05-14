Ankara Serbest piyasada altın fiyatları - 14 Mayıs 2020

Ankara Serbest piyasada altın fiyatları 384,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 384,40 liradan, 2 bin 525 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 545 liradan, 346 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 350 liradan,

2 bin 453 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 473 liradan, bin 250 liradan alınan Yarım Ziynet bin 260 liradan ve 625 liradan alınan Çeyrek Ziynet 630 liradan satılıyor.