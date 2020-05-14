Erkeklerde meme büyümesine (jinekomasti) neler sebep olur?

ERKEKLER DE MEME BÜYÜMESİ NEDEN OLUR ? Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrrahi Uzmanı Op. Dr. İlgi Dinçok konu hakkında bilgilendirdi.

Jinekomasti nedir?

Erkeklerde kadınsı tip meme büyüklüğüne verilen isim jinekomasti. Jinekomastide meme başı altında ve memenin alt kısmında dolgunluk olur. Toplumumuzda genç sağlıklı erkeklerin %40’ında bulunan jinekomasti giysi seçiminde zorluk yaratması ve sosyal çevre tarafından dikkat çekici olması nedeniyle kişilerin özgüvenini zedeleyebilir.



Jinekomastinin nedeni nedir?

Bebeklerde anneden geçen hormonlar nedeniyle, ergenlikte hormon dengesizliği yüzünden, yaşlılarda testesteronun östrojene dönüşümü nedeniyle jinekomasti görülebilir ve tedavi gerektirmez. Jinekomasti nadiren altta yatan çeşitli hastalıklar, hormonel bozukluklara eşlik eder. Çeşitli ilaç kullanımları da jinekomastiye neden olabilir. Uzun süreli alkol kullanımı ya da düzenli spor yapan bir kişinin aniden sporu bırakması sonrası da görülebilir. Buna rağmen erkekte meme büyümesi genellikle nedensizdir.



Ameliyat öncesi

Muayene ile birlikte altta yatabilecek hastalıkları tanımlayabilmek için hormon testleri, karaciğer, böbrek testleri yapılır. Meme ultrasonu tedavi seçeneğini etkileyeceği için ameliyat öncesi çekilmeli ve değerlendirilmeli. Ultrason sonucu ile memedeki fazla dokunun yağ dokudan mı fibröz doku dediğimiz sert dokudan mı oluştuğu belirlenebilir. Uzun süreli jinekomasti varlığı ve yapılan tahlillerde anormallik olmaması sonucu ameliyat planlanabilir.



Ameliyat

İki adet tedavi seçeneğimiz var: liposuction ya da cerrahi eksizyon. Her ikisi de genellikle genel anestezi altında yapılan ve ortalama 1,5 saat kadar süren ameliyatlar. Fazla meme dokusu yağ dokudan zenginse uygun yöntem liposuction yani yağ emme yöntemi. Liposuctionda önce özel hazırlanan bir miktar sıvı dokuya verilir, sonra bu sıvı ve yağ doku kanül dediğimiz özel borucuklar yardımı ile geri çekilir. Yardımcı cihazlar ile kombine edilen liposuctionda daha başarılı sonuçlar elde etmek mümkün. Bu cihazlar hem çekilecek olan yağ dokunun parçalanması hem de cildin sıkılaşmasında etkili. Cerrahi eksizyon ile meme başı altından yapılan yarım ay şeklindeki kesik ile fazla meme dokusunun çıkarılmasıdır.



İyileşme süreci

Jinekomasti düzeltme ameliyatı sonrası kişi ameliyat akşamı taburcu olabilir. İlk bir kaç gün basit ağrı kesicilerle kontrol altına alınabilen ağrılar olabilir. 2-4 gün sonra işe dönüş mümkün. Ortalama 3-4 hafta kadar korse kullanılması önemli. Etki hemen gözle farkedilir şekilde görülür; 2-3 ay sonra daha da iyi bir görüntü sağlanır.



Ameliyat için en uygun zaman ne zaman?

Jinekomasti düzelte ameliyatları jinekomastiye neden olabilecek alttan yatan bir neden saptanmayan, anestezi almasında risk olmayan kişilere uygulanabilir. Ameliyat her mevsimde yapılabilir. Yazın yaklaştığı ve tatil planlarının yapıldığı bu günlerde giysi seçiminde ve sahillerde daha rahat olmak istenmesine bağlı olarak bu dönem ameliyatlara talebin arttığı ve yılın diğer aylarına göre daha sık uygulandığı söylenebilir.