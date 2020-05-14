Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.
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Ahmet Nur Çebi’nin korona virüs testi pozitif çıktı
Beşiktaş, Başkan Ahmet Nur Çebi’nin korona virüs testinin pozitif çıktığını söyledi.
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