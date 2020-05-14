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Bugün 15:05 TSİ- Eğitim

ÖSYM, KPSS başvuru tarihlerini açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, KPSS başvuru tarihlerini açıkladı.
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ÖSYM Başkanlığının web sitesi "www.osym.gov.tr" üzerinden yapılan açıklamada, "2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 6 Eylül’de yapılacak. Başvuru tarihleri ise 30.06.2020-13.07.2020 tarihleri arasında olacak. 2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün sınavı 12.09.2020’de gerçekleşecek. Başvurular ise 30.06.2020- 13.07.2020 tarihleri arasında yapılacak. 2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün sınavı 13.09.2020 tarihinde yapılacak. Başvuru tarihleri ise 30.06.2020 - 13.07.2020 tarihleri arasında olacak. 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 20.09.2020 tarihinde gerçekleşecek. Başvurular 30.06.2020- 13.07.2020 tarihleri arasında yapılacak" denildi.

KPSS önlisans ve ortaöğretim için belirlenen tarihler ise şöyle:

"2020-KPSS Ön Lisans sınavı 25.10.2020 tarihinde gerçekleşirken, başvurular 21.08.2020 - 02.09.2020 23.59 tarihleri arasında yapılacak. 2020-KPSS Ortaöğretim sınavı 22.11.2020’de yapılacak. Başvurular 15.09.2020 - 30.09.2020 23.59 tarihleri arasında alınacak."

ÖSYM Başkanlığı, geç başvuru tarihlerini de açıkladı. Buna göre 2002-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri), 2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün, 2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün, 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) için geç başvuru tarihi 22-23 Temmuz saat 23.59’a kadar olarak bildirilirken, 2020-KPSS Ön Lisans için 10-11 Eylül saat 23.59 ve 2020-KPSS Ortaöğretim için de 8-9 Ekim saat 23.59 olacak.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Bugün 15:05 TSİ İHA Ankara- Eğitim

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