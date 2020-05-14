Fenerbahçe’den Ahmet Nur Çebi’ye geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe’nin Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi için yayımladığı geçmiş olsun mesajında, "Beşiktaş Kulübü Değerli Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Çebi’nin bir an önce sağlığına kavuşmasını ve iyi haberlerini almayı diliyoruz" denildi.

(İHA)