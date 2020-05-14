Fenerbahçe’nin Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi için yayımladığı geçmiş olsun mesajında, "Beşiktaş Kulübü Değerli Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Çebi’nin bir an önce sağlığına kavuşmasını ve iyi haberlerini almayı diliyoruz" denildi.
Bugün 15:20 TSİ- Spor
Fenerbahçe’den Ahmet Nur Çebi’ye geçmiş olsun mesajı
Fenerbahçe, korona virüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi için bir geçmiş olsun mesajı yayımladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz