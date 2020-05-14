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Bugün 15:20 TSİ- Ekonomi

İstanbul’da mevsimin ilk bezelye hasadı yapıldı

İstanbul’un en geniş tarım arazilerine sahip olan ilçelerinden Büyükçekmece’de mevsimin ilk bezelye hasadı yapıldı.
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Büyükçekmece’de belediye, ziraat odası ve çiftçiler güç birliği yaparak, İstanbul’da örnek sayılabilecek tarım projelerini hayata geçiriyor. Eskice Köyü Ereke Çiftliği’nde gerçekleşen etkinliğe katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, belediye meclis üyeleri Coşkun Tanış, Ahmet Şahin, Tarık Erdoğan, Kerem Ereke ve Büyükçekmece Ziraat Odası Başkanı Sezgin Erçağ, çiftçiler ile birlikte mevsimin ilk bezelye hasadını gerçekleştirdi.

Büyükçekmece’nin tarımda atılım yılına girdiğini, aromatik ve tıbbi bitki üretiminde de yeni bir döneme girildiğini açıklayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “14 Mayıs’ı fırsat bilerek çok büyük alanda tarım faaliyeti yapan Büyükçekmece’de tarımla uğraşan vatandaşlarımızla bir araya geldik, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutladık. Büyükçekmece’de bezelye hasadını başlattık. Büyükçekmece yaklaşık 200 kilometrekare ve 78 kilometrekare gibi çok geniş bir alanda tarım faaliyetlerimiz devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun başlatmış olduğu ’Kent Tarımı’ ile ilgili faaliyetlerimizi Büyükçekmece’de daha güçlü bir şekilde yürütmenin yollarını aradık” dedi.

“ESAS HEDEFİMİZ BÜYÜKÇEKMECE’DE İSTANBUL’DA ÖRNEK TARIM FAALİYETLERİNİ SERGİLEMEKTİR”

Başkan Akgün, konuşmasının devamında, “Yeni kurmuş olduğumuz Tarım Araştırma ve Geliştirme Merkezi’mizle beraber Büyükçekmece’de tarımla uğraşanlarla, Tarım Kredi Kooperatifi, Ziraat Odası ve çiftçilerimiz hep birlikte tarımın bilimsel anlamda ileriye götürülmesi için yeni ufuklara doğru nasıl yürüyebiliriz, nasıl İstanbul halkına katkıda bulunabiliriz yani ürettiğimizi direk halkımıza nasıl satarız bunların plan ve projelerini yapıyoruz. Esas hedefimiz Büyükçekmece’de İstanbul’da örnek tarım faaliyetlerini sergilemektir” ifadesini kullandı.

(İHA)

Bugün 15:20 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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