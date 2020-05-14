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Bugün 15:38 TSİ- Siyaset

"Bunun hesabını hem devletimiz hem milletimiz soracaktır"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Van’da 2 kişinin şehit olduğu Vefa Sosyal Destek Grubu’na yönelik saldırıya, "Siyaset şemsiyesi altında PKK, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütlerine payanda olanlara da bunun hesabını hem devletimiz hem milletimiz soracaktır" dedi.
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Van’da 2 kişinin şehit olduğu Vefa Sosyal Destek Grubu’na yönelik saldırıya ilişkin, "PKK, Van’da Vefa Sosyal Destek Grubu’na yönelik alçak bir saldırıda bulundu. Ne yazık ki görevinin başındaki iki vatandaşımız şehit düştü. Bu iki vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. PKK’lı teröristler yine iyiliği, kardeşliği hedef aldı."Devletimiz bu hain terör örgütüne mübarek Ramazan günü gerçekleştirdiği bu alçak saldırının hesabını soracaktır. Siyaset şemsiyesi altında PKK, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütlerine payanda olanlara da bunun hesabını hem devletimiz hem milletimiz soracaktır" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Bugün 15:38 TSİ İHA Ankara- Siyaset

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