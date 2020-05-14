Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 15:50 TSİ- Siyaset

Bakan Varank’tan servis, yemekhane ve çalışma saatlerine ilişkin açıklama

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Servisler, yemekhaneler, çalışma saatleri gibi konularda önceliğiniz iş güvenliği olmalı. Biz tam da bu konuda almanız gereken önlemlere ilişkin bir kılavuz hazırladık. TSE’nin hazırladığı bu rehber dokümanı 1-2 gün içinde yayımlayacağız" dedi.
mask

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı’na video konferans üzerinden katıldı. Korona virüs pandemisinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkisine değinen Varank, Nisan’ın son haftasından itibaren normalleşmeye geçişle ilgili olumlu sinyaller almaya başladıklarını söyledi. Elektrik tüketim verilerinden de bunu net şekilde görebildiklerini, üretim cephesinde kayda değer gelişmeler yaşandığını ifade eden Varank, otomotiv ana fabrikalarının tamamının faaliyetlerine başladığını, tekstil firmalarında hareketlenmelerin söz konusu olduğunu, gıda, kimya, ilaç ve ambalaj sektörünün güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini vurguladı.

"SERVİSLER, YEMEKHANELER, ÇALIŞMA SAATLERİ GİBİ KONULARDA ÖNCELİĞİNİZ İŞ GÜVENLİĞİ OLMALI"

İçinde bulunulan ayların çok kritik olduğunun altını çizen Varank, hem tedbirlere azami seviyede uymak hem de yeni normale en iyi şekilde hazırlıklı olmanın gerekliliğine dikkat çekti. Çalışanların sağlığının güvence altına alınması gerektiğini belirten Varank, "Üretim öncesi ve sonrasındaki iş süreçlerinizi en ince detayına kadar planlamalısınız. Servisler, yemekhaneler, çalışma saatleri gibi konularda önceliğiniz iş güvenliği olmalı. Biz tam da bu konuda almanız gereken önlemlere ilişkin bir kılavuz hazırladık. TSE’nin hazırladığı bu rehber dokümanı 1-2 gün içinde yayımlayacağız. Hazırlık aşamasında Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı, hıfzıssıhha doktorları ve sektör temsilcilerinin görüşlerinden faydalandık. Kılavuzda hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrol mekanizmalarıyla ilgili atılması gereken adımlara yer verdik. Faaliyet gösterdiğiniz sektör, çalışan sayısı ve operasyonel faaliyetleriniz gibi detaylarda uygulama farklılıkları olabilir. Ancak ülke çapında tutarlı bir yaklaşım sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Varank, OSBÜK’e burada önemli bir görev düştüğünü dile getirerek, kılavuzda yer alan tavsiyelerin duyurulması ve uygulanması noktasında OSB’lerde farkındalık oluşturmalarını beklediğini söyledi. Gelen önerileri de dikkate alarak OSB’lerde korona virüs testleri yapmaya başladıklarını aktaran Varank, Kocaeli ve Ankara’da sürecin başladığını, İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Manisa ve Gaziantep’te de tarama testlerini yakında başlatmayı planladıklarını, Mayıs sonunda tüm OSB’lerde bu sistemi devreye almak istediklerini anlattı.

(Erdinç Türkcan/İHA)

Bugün 15:50 TSİ İHA Ankara- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
MHP'li Nevin Taşlıçay'dan "14 Mayıs Eczacılık Günü" Mesajı mask
MHP'li Nevin Taşlıçay'dan "14 Mayıs Eczacılık Günü" Mesajı
“1 milyon 500 bin konutumuzu dönüştürerek ülkemizi depremlere hazır hale getireceğiz” mask
“1 milyon 500 bin konutumuzu dönüştürerek ülkemizi depremlere hazır hale getireceğiz”
“Bayramdan sonra tüm uygulamalar yumuşatılacaktır” mask
“Bayramdan sonra tüm uygulamalar yumuşatılacaktır”
Bakan Gül başkanlığında dokuzuncu koordinasyon toplantısı mask
Bakan Gül başkanlığında dokuzuncu koordinasyon toplantısı
"HES’ler ülke ekonomisine 233 milyar liralık katkı sağladı” mask
"HES’ler ülke ekonomisine 233 milyar liralık katkı sağladı”
Mhp'li Deniz Depboylu'dan "Engelliler Haftası" Açıklaması mask
Mhp'li Deniz Depboylu'dan "Engelliler Haftası" Açıklaması
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da 25 bin İşçiye Kovid-19 testi uygulanacak mask
Ankara'da 25 bin İşçiye Kovid-19 testi uygulanacak
Ankara'da Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi mask
Ankara'da Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Ankara'da Bomba Anktet! 4 parti barajı aşabiliyor! İşte Son Anket Sonuçları mask
Ankara'da Bomba Anktet! 4 parti barajı aşabiliyor! İşte Son Anket Sonuçları
Ankara'da maske takmadan dolaşmak yasak mı? Maske Takmak zorunlu mu? mask
Ankara'da maske takmadan dolaşmak yasak mı? Maske Takmak zorunlu mu?
Ankara iline seyahat kısıtlaması kapsamında giriş çıkış yasağı uzatıldı mask
Ankara iline seyahat kısıtlaması kapsamında giriş çıkış yasağı uzatıldı
BB Erzurumspor’da Kovid-19 Şoku! 11 kişi pozitif çıktı mask
BB Erzurumspor’da Kovid-19 Şoku! 11 kişi pozitif çıktı

GALERİ

Tam izolasyonlu tatilin adresi karavanların sayısı artıyor mask
Tam izolasyonlu tatilin adresi karavanların sayısı artıyor
Hırsız çaldı, çocuklar geri getirdi mask
Hırsız çaldı, çocuklar geri getirdi
Feci kaza kamerada: Yaya geçidinde çarpmış mask
Feci kaza kamerada: Yaya geçidinde çarpmış
Jandarmadan uyuşturucu şebekesine darbe: 8 gözaltı mask
Jandarmadan uyuşturucu şebekesine darbe: 8 gözaltı
Taksim İstiklal Caddesi’nin göbeğindeki ilginç kuş yuvası mask
Taksim İstiklal Caddesi’nin göbeğindeki ilginç kuş yuvası
Sahipsiz kalan çakal ve tilki yavrularına köpek sahip çıktı mask
Sahipsiz kalan çakal ve tilki yavrularına köpek sahip çıktı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL