Acun Ilıcalı’nın ekibi Türkiye’ye döndü

Yurt dışından yapılan tahliyeler kapsamında Acun Ilıcalı’nın ekibinin bir kısmı da Türkiye’ye döndü. "Survivor 2020" yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti’nde bulunan Acun Ilıcalı’nın ekibi ve bölgedeki vatandaşları taşıyan THY uçağı, İstanbul’a iniş yaptı.
Türk vatandaşları İstanbul Havalimanı’ndan özel araçlarla alınarak İstanbul’daki KYK yurduna götürüldü. Aynı uçakla yurda dönen 140 kişi ise Tekirdağ’daki KYK yurdunda misafir edilecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz