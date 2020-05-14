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Acun Ilıcalı’nın ekibi Türkiye’ye döndü

"Survivor 2020" yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti’nde bulunan Acun Ilıcalı’nın ekibi Türkiye’ye döndü. Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçakla İstanbul’a gelen ekip Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda 14 gün karantinada tutulacak.
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Yurt dışından yapılan tahliyeler kapsamında Acun Ilıcalı’nın ekibinin bir kısmı da Türkiye’ye döndü. "Survivor 2020" yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti’nde bulunan Acun Ilıcalı’nın ekibi ve bölgedeki vatandaşları taşıyan THY uçağı, İstanbul’a iniş yaptı.

Türk vatandaşları İstanbul Havalimanı’ndan özel araçlarla alınarak İstanbul’daki KYK yurduna götürüldü. Aynı uçakla yurda dönen 140 kişi ise Tekirdağ’daki KYK yurdunda misafir edilecek.

Bugün 18:38 TSİ İHA İstanbul- Magazin

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