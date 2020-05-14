Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 18:44 TSİ- Asayiş G: Bugün 18:45 TSİ

MİT’ten PKK/KCK’ya ağır darbe

PKK/KCK’nın sözde Mahmur alanı üst düzey yöneticisi Galya Bekir, MİT’in Irak’ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirildi.
mask

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK’ya nefes aldırmayacak şekilde sınır ötesindeki operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda, PKK/KCK Mahmur alanı üst düzey yöneticisi YJA-STAR Mahmur Cephe Sorumlusu Berivan Sarya kod adlı Galya Bekir, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) tarafından düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Uzun süre MİT tarafından takip edilen Berivan Sarya kod adlı teröristin etkisiz hale getirilmesi için uygun zaman kollandı. Uygun zamanın gelmesiyle Berivan Sarya kod adlı Galya Bekir, 15 Nisan 2020’de Karakoç Dağı Miştenur Tepesi’nde gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Berivan Sarya kod adlı teröristin PKK’ya 2002 yılında Suriye’de katıldığı, sorumlu seviyede hem Irak hem de Suriye alanlarında faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

Berivan Sarya kod adlı teröristin etkisiz hale getirilmesini değerlendiren uzmanlar, örgütün silahlı kadın yapılanmasının önde gelen sorumlularından Berivan Sarya kod adlı teröristin etkisiz hale gelmesiyle, bölgedeki kadın kadrolar arasındaki emir komuta zincirinin zayıflamasını ve örgütün tecrübeli kadro bulmakta sorun yaşamasını beklediklerini aktardı.

Bugün 18:44 TSİ İHA Ankara- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
İki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı mask
İki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı
Yurt içinde 5 terörist daha azaldı! Kahramanlar Kaçan 5 teröristin peşinde mask
Yurt içinde 5 terörist daha azaldı! Kahramanlar Kaçan 5 teröristin peşinde
Son Dakika: “Şırnak’ta 3 terörist etkisiz hale getirildi” mask
Son Dakika: “Şırnak’ta 3 terörist etkisiz hale getirildi”
Teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi mask
Teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Damat Dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini öldürüp, dondurucuda saklamış mask
Damat Dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini öldürüp, dondurucuda saklamış
Gazeteci Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı mask
Gazeteci Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da 25 bin İşçiye Kovid-19 testi uygulanacak mask
Ankara'da 25 bin İşçiye Kovid-19 testi uygulanacak
Ankara'da Bomba Anktet! 4 parti barajı aşabiliyor! İşte Son Anket Sonuçları mask
Ankara'da Bomba Anktet! 4 parti barajı aşabiliyor! İşte Son Anket Sonuçları
Ankara'da Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi mask
Ankara'da Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Ankara'da maske takmadan dolaşmak yasak mı? Maske Takmak zorunlu mu? mask
Ankara'da maske takmadan dolaşmak yasak mı? Maske Takmak zorunlu mu?
Ankara iline seyahat kısıtlaması kapsamında giriş çıkış yasağı uzatıldı mask
Ankara iline seyahat kısıtlaması kapsamında giriş çıkış yasağı uzatıldı
BB Erzurumspor’da Kovid-19 Şoku! 11 kişi pozitif çıktı mask
BB Erzurumspor’da Kovid-19 Şoku! 11 kişi pozitif çıktı

GALERİ

Turizmde ‘normalleşme’ genelgesi: Sosyal mesafeli tatil başlıyor mask
Turizmde ‘normalleşme’ genelgesi: Sosyal mesafeli tatil başlıyor
Tam izolasyonlu tatilin adresi karavanların sayısı artıyor mask
Tam izolasyonlu tatilin adresi karavanların sayısı artıyor
Hırsız çaldı, çocuklar geri getirdi mask
Hırsız çaldı, çocuklar geri getirdi
Feci kaza kamerada: Yaya geçidinde çarpmış mask
Feci kaza kamerada: Yaya geçidinde çarpmış
Jandarmadan uyuşturucu şebekesine darbe: 8 gözaltı mask
Jandarmadan uyuşturucu şebekesine darbe: 8 gözaltı
Taksim İstiklal Caddesi’nin göbeğindeki ilginç kuş yuvası mask
Taksim İstiklal Caddesi’nin göbeğindeki ilginç kuş yuvası
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL