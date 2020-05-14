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Ankara'nın Tadı Akyurt Balı

Akyurt Belediyesi arıcılığın ilçede gelişimini sağlamak ve amatör arıcılara destek olmak amacıyla kura çekimi yaparak kovan ve arı dağıttı.
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Akyurt Belediyesi arıcılığın ilçede gelişimini sağlamak ve amatör arıcılara destek olmak amacıyla kura çekimi yaparak kovan ve arı dağıttı.

Noter huzurunda gerçekleşen kura çekimine Akyurt Belediyesinin koyduğu şartları karşılayan 76 kişi katıldı. 33 talihli 3er adet içi arı dolu kovanı Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayıkın da katıldığı törenle teslim aldı.

ANKARA39NIN TADI AKYURT BALI

Akyurt Belediyesi Lojistik Tesislerinde gerçekleşen teslimat töreninde kovanları ve arıları sahiplerine teslim eden Belediye Başkanı Hilal Ayık açıklamasında şu sözlere yer verdi Akyurtta göreve geldiğimiz günden bu yana gönüllere dokunan faydalı ve güzel işlere imza atmaya devam ediyoruz.

Bugün de çalışmalarına önceden başladığımız bir projemizi hayata geçirdik. İlçemizde arıcılığa olan ilgi her geçen gün artıyor. Bu ilgiyi daha da yukarı taşımak ve Akyurtun arıcılıkta ilerlemesi için hali hazırda az sayıda arısı bulunan 33 çiftçimize 3er tane arılı kovan desteği verdik. Bu işe gönlünü vermiş arılara evladı gibi bakan çiftçilerimizin ilgisi bizi daha da memnun etti.

Gözümüz arkada kalmadan arılarını teslim ettik. İnşallah vakti geldiğinde o güzel balın tadına da beraberce bakacağız. Bizden çekilişle arı ve kovan kazanan tüm çiftçilerimizi tebrik ediyorum.

Bugün 20:48 TSİ - Belediyeler

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