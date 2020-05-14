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Defne Koz imzalı Foglia banyo serisi ile Creavit’e 3 büyük ödül birden

Yenilikçi ve tasarım odaklı ürünleri kullanıcısıyla buluşturmaya odaklanan Creavit dünyaca ünlü Türk tasarımcı Defne Koz ile güçlerini birleştirerek tasarladığı yeni banyo koleksiyonu Foglia ile uluslararası 3 büyük yarışmada birden ödüle layık görüldü.

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DEFNE KOZ IMZALI FOGLIA BANYO SERISI ILE CREAVITE 3 BÜYÜK ÖDÜL BIRDEN

Yenilikçi ve tasarım odaklı ürünleri kullanıcısıyla buluşturmaya odaklanan Creavit dünyaca ünlü Türk tasarımcı Defne Koz ile güçlerini birleştirerek tasarladığı yeni banyo koleksiyonu Foglia ile uluslararası 3 büyük yarışmada birden ödüle layık görüldü. Seramik sağlık gereçleri ve banyo mobilyası kategorilerinde IDA ADesign ve BIGSEE yarışmalarında ödül kazanan Foglia sürdürülebilir ve estetik tasarım yaklaşımıyla büyük beğeni topladı.

Defne Koz Fogliayı tasarlarken suyu bir hacim içerisine hapsetmek yerine onu yücelten narin hafif kavisli yüzeylerden ilham aldığını vurguluyor. Foglia İtalyanca yaprak demek. Klozet lavabo armatür ve banyo mobilyalarından oluşan Foglia koleksiyonu çizgileriyle akışkan kıvrımlı doğal zarif ince ve organik Tıpkı bir yaprak gibi.

DOĞANIN KUSURSUZLUĞU

Her detayında doğayı yansıtan Foglia su ile kusursuz bir uyum sağlıyor. Banyo mobilyasından armatüre lavabodan klozete kadar banyoyu oluşturan tüm elementler yumuşak kıvrımlarla ve zarif çizgilerle birbirini tamamlıyor

Doğanın korunması ve yaşam kaynaklarının gelecek nesillere aktarılması için tasarımdan üretime her ayrıntısı özenle düşünülen Foglia daha az ve doğal malzeme kullanımıyla ilham kaynağına duyduğu saygıyı gösteriyor

İnsan için daha fazla boşluk yaratarak banyoda rahatlatıcı ve dingin bir ortam sunan minimal tasarımı doğanın zarafetiyle bir araya getiren Foglia hem ruha hem bedene hitap ediyor

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