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Tanker şarampole yuvarlandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu’nda bir tanker şarampole devrildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı.
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Kaza, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Tem otoyolu Hereke geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Mehmet Niyazi Tutar idaresindeki 16 JUE 34 plakalı çimento yüklü tanker, şarampole devrildi. Yaklaşık 30 metre sürüklenen tankerin sürücüsü aracın kabin kısmında sıkışarak yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sürücü 2 saatte kurtarılabildi

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tankere ulaşarak sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ise sıkışan sürücüye serum takarak sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra olay yerine çağrılan vinç yardımı ile tankerin kabin kısmı havaya kaldırılarak sıkışan sürücü kurtarıldı. Yaklaşık 2 saat süren müdahale ile kurtarılabilen Tutar, ambulansa bindirildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Tutar, hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı TEM Otoyolu’nda ise yoğunluk oluştu.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bugün 22:34 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

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