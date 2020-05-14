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Son Dakika! TikTok Çocukların Mahremiyetini İhlal Ediyor... Kapatılacak mı?

TikTok'un kullanıcılara ait verileri, ticari amaçla kullandığı belirtilirken, uygulama nedeniyle çocukların uygunsuz içeriklere ya da kötü niyetli kişilerin istismarına açık olduğu kaydedildi.
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Gizlilik gözlemcileri, sosyal paylaşım sitesi TikTok hakkında "çocukların mahremiyetini ihlal ettiği" iddiasıyla suç duyurusuna bulundu.

Aralarında Dijital Demokrasi Merkezi ve Reklamsız Çocukluk Kampanyası gibi grupların da bulunduğu 20 gizlilik gözlemcisi organizasyon, bugün TikTok'un "Amerika’daki Çocukların Çevrim İçi Mahremiyetinin Korunumu yasasına aykırı hareket ettiği ve çocukları riske attığı" gerekçesiyle ABD Federal Ticaret Komisyonuna suç duyurusunda bulundu.

TikTok'a "çocukların mahremiyetini ihlal etme" suçlaması

Gizlilik gözlemcileri, suç duyurusunda TikTok'un 13 yaşın altındaki çocukların kişisel bilgilerini, ebeveynlerinin rızası olmadan topladığını öne sürdü.

TikTok'un kullanıcılara ait verileri, ticari amaçla kullandığı belirtilirken, uygulama nedeniyle çocukların uygunsuz içeriklere ya da kötü niyetli kişilerin istismarına açık olduğu kaydedildi.

- ABD'de geçen yıl 5,7 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı

Çin teknoloji şirketi ByteDance'in sahibi olduğu TikTok, gençler arasında yaygın olarak kullanılan sosyal paylaşım platformları arasında bulunuyor.

ABD'li yetkililerin, TikTok'un Çinli bir ticari girişim olması ve çocuklar arasındaki geniş çaplı kullanımı nedeniyle "ulusal güvenlik" riskleri oluşturabileceği konusunda endişeli olduğu belirtiliyor.

TikTok, 2019'da "çocuklara ait verileri izinsiz topladığı" gerekçesiyle ABD'de 5,7 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.

TikTok ise yaptığı yazılı açıklamada, kullanıcıların gizliliğini ciddiye aldığını, uygulamanın kullanıcılar için güvenli ve eğlenceli bir platform olmasını sağlamayı taahhüt ettiklerini belirtti.

Uzmanlar, uygulama sebebiyle çocukların uygunsuz içeriklerle karşı karşıya kalabileceği ve TikTok'un "kısıtlı mod seçeneği" gibi yöntemlerle içerikleri filtrelenmesi gerektiği konusunda uyarıyor. 

Bugün 23:00 TSİ Ankara- Teknoloji

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