Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 04:16 TSİ- Asayiş

Ankara’da bebek kaçırma olayı kameralara yansıdı

Ankara’da yeni doğum yapan anneyi ‘çocuğuna ben bakarım sen dinlen’ cümleleriyle kandırarak bebeğini çalan kadın, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda yakalandı.

Olay, Pazartesi günü Ankara Eğitim ve Araştırma Hastane içerisinde meydana geldi. Yabancı uyruklu Z.F., 5 günlük bebeğini emzirme odasında emzirdiği esnada S.P. isimli bir kadınla sohbete başladı. S.P. isimli kadın kendine güveni sağladıktan sonra yabancı kadına ‘Sen yorgun görünüyorsun biraz dinlen ben ilgilenirim’ dedi. Yabancı kadının yorgun durumundan faydalanan S.P. çocuğu kucağına alarak sevmeye başladı. O esnada yabancı uyruklu kadın Z.F. uykuya daldı. Bu durumu fark eden S.P. bebeği de bir sepete koyarak taksiyle hastaneden uzaklaştı. Yabancı uyruklu kadın, uykudan uyandığı zaman, 5 günlük çocuğunun ve kadının ortadan kaybolduğunu fark etti. Durumu hemen polis ekiplerine bildiren yabancı uyruklu kadın Z.F. ve eşi H.A.’nın ifadesi alındı. Hastanede ve çevrede araştırma başlatan polis ekipleri S.P.’nin bir ticari taksiye çocukla bindiğini tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucunda şüpheli S.P.’nin Mamak’taki evi tespit edildi. İkametgahına yapılan baskın sonucunda şüpheli S.P. ve kardeşi E.D. yakalandı, bebeğin de ikamette olduğu tespit edildi. Kaçırılan bebek, polis ekipleri tarafından ailesine teslim edilirken, 2 şüpheli mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan S.P. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Mehmet Kalay - Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Bugün 04:16 TSİ İHA Ankara- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Ali Erbaş hakkındaki suç duyurusuyla ilgili yeni gelişme mask
Ali Erbaş hakkındaki suç duyurusuyla ilgili yeni gelişme
MİT’ten PKK/KCK’ya ağır darbe mask
MİT’ten PKK/KCK’ya ağır darbe
2 milyon TL ödülle aranan teröristler öldürüldü mask
2 milyon TL ödülle aranan teröristler öldürüldü
İki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı mask
İki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı
Yurt içinde 5 terörist daha azaldı! Kahramanlar Kaçan 5 teröristin peşinde mask
Yurt içinde 5 terörist daha azaldı! Kahramanlar Kaçan 5 teröristin peşinde
Son Dakika: “Şırnak’ta 3 terörist etkisiz hale getirildi” mask
Son Dakika: “Şırnak’ta 3 terörist etkisiz hale getirildi”
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da 25 bin İşçiye Kovid-19 testi uygulanacak mask
Ankara'da 25 bin İşçiye Kovid-19 testi uygulanacak
Ankara'da Bomba Anktet! 4 parti barajı aşabiliyor! İşte Son Anket Sonuçları mask
Ankara'da Bomba Anktet! 4 parti barajı aşabiliyor! İşte Son Anket Sonuçları
Ankara'da maske takmadan dolaşmak yasak mı? Maske Takmak zorunlu mu? mask
Ankara'da maske takmadan dolaşmak yasak mı? Maske Takmak zorunlu mu?
Ankara iline seyahat kısıtlaması kapsamında giriş çıkış yasağı uzatıldı mask
Ankara iline seyahat kısıtlaması kapsamında giriş çıkış yasağı uzatıldı
BB Erzurumspor’da Kovid-19 Şoku! 11 kişi pozitif çıktı mask
BB Erzurumspor’da Kovid-19 Şoku! 11 kişi pozitif çıktı
​Gölbaşı’nın suları sazanlarına kavuştu.. mask
​Gölbaşı’nın suları sazanlarına kavuştu..

GALERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eczacılık Günü’nü mesajı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eczacılık Günü’nü mesajı
Ankara ve Türkiye Günün Özeti Haberleri - 14 Mayıs 2020 mask
Ankara ve Türkiye Günün Özeti Haberleri - 14 Mayıs 2020
Turizmde ‘normalleşme’ genelgesi: Sosyal mesafeli tatil başlıyor mask
Turizmde ‘normalleşme’ genelgesi: Sosyal mesafeli tatil başlıyor
Tam izolasyonlu tatilin adresi karavanların sayısı artıyor mask
Tam izolasyonlu tatilin adresi karavanların sayısı artıyor
Hırsız çaldı, çocuklar geri getirdi mask
Hırsız çaldı, çocuklar geri getirdi
Feci kaza kamerada: Yaya geçidinde çarpmış mask
Feci kaza kamerada: Yaya geçidinde çarpmış
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL