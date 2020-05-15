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Ankara Altındağ Belediyesi 500 bin ücretsiz maske dağıttı

Koronavirüs salgınıyla gerçekleştirdiği etkin mücadele ile büyük beğeni toplayan Altındağ Belediyesi, ilçe genelinde 500 bin ücretsiz maske dağıttı.

Elif Duman
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Koronavirüs salgınıyla gerçekleştirdiği etkin mücadele ile büyük beğeni toplayan Altındağ Belediyesi, ilçe genelinde 500 bin ücretsiz maske dağıttı.

Altındağ Belediyesi, 390 bin nüfuslu Altındağ'da her yaştan vatandaşların koronavirüsten korunması için etkili çözümler üretti. Salgının ilk gününden itibaren, alınan hijyen tedbirlerini ivedilikle hayata geçiren Altındağ Belediyesi, halk sağlığını korumak için ne gerekiyorsa yaptı. Vatandaşların temel ihtiyacı haline gelen koruyucu maskeyi, ilçe genelinde ücretsiz dağıtan Altındağ Belediyesi, vatandaşların büyük beğenisini topladı.

"HALK SAĞLIĞINI KORUMAK GÖREVİMİZ..."

“Koronavirüsle milletçe mücadele etmeye çalıştığımız bu günlerde koruyucu maske kullanımı hem çok önemli, hem de çok gerekli...” diyen Altındağ Belediye Başkanı Doç.Dr. Asım Balcı, “İlk günden beri bu mücadeleye önemli katkılar sağladık, her konuda elimizden gelen tüm desteği vermeye çalıştık. Altındağ Belediyesi olarak elimizi taşın altına koymaktan hiç çekinmedik. Koruyucu maske kullanımı ve maskeye duyulan talep giderek artınca, vatandaşlarımıza bu konuda da destek verdik. İlçe genelinde 500 bin adet ücretsiz maske dağıttık.” dedi.

“KENDİMİZ ÜRETTİK, KENDİMİZ DAĞITTIK”

Altındağ Belediyesi’nin kendi maskesini kendisi ürettiğini hatırlatan Başkan Balcı “Koruyucu maskeye duyulan talep artınca, kendi maskemizi kendimiz üretmeye karar verdik. Bu nedenle hemen maske dikim atölyesini kurduk. Bu atölyede altın kalpli Altındağlı kadınlarımız gönüllü olarak çalıştılar. Hepsi gönüllerini ortaya koyarak çalıştı, becerilerini milletimiz için, vatandaşlarımızın, halkımızın sağlığı için ortaya koydu. Biz de üretilen maskeleri Altındağlı hemşehrilerimizle paylaştık.”  ifadelerini kullandı.
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